Afrique de l'Ouest: Nouvelle escalade diplomatique entre le Bénin et le Niger

Les deux pays ont procédé coup sur coup à l'expulsion de diplomates, nouvel épisode dans des relations déjà fortement dégradées. Analyse.

Une nouvelle escalade diplomatique s'observe depuis quelques jours entre le Bénin et le Niger. Les deux pays ont procédé, coup sur coup, à l'expulsion de diplomates. Cotonou a d'abord demandé à deux fonctionnaires de l'ambassade nigérienne de quitter le territoire béninois. En riposte, Niamey a déclaré persona non grata le chargé d'affaires du Bénin. Un nouvel épisode dans des relations déjà fortement dégradées.

Depuis le coup d'Etat militaire au Niger qui a chassé le président Mohamed Bazoum, les relations entre les deux pays voisins se sont progressivement tendues.

Pour l'analyste géopolitique Amzath Abdoulaye, "ce à quoi on assiste est dû déjà aux différends entre les deux chefs d'État. C'est dû également à la position que tient l'AES (Alliance des Etats du Sahel, ndlr) vis-à-vis de la communauté internationale et de la Cédéao. L'AES est dans une dynamique de rupture avec tout ce qui s'est fait depuis 1960 et ça se ressent directement sur le Bénin."

La portée de la tentative de putsch au Bénin

Cette nouvelle tension intervient aussi dans un contexte sécuritaire sensible pour le Bénin, près d'un mois après la tentative de putsch, déjouée le 7 décembre dernier.

Un événement qui, selon certains observateurs, au nombre desquels le politologue Eugène Allossoukpo, a renforcé la méfiance entre les deux capitales. Pour lui, "la veille de ce coup d'État, il y a un Béninois, opposé à Patrice Talon et à son régime, qui serait au Niger et qui a posté des informations très graves annonçant le coup d'État. Ces recoupements ne sont pas de nature à améliorer les choses puisque le Niger est considéré aujourd'hui comme une base qui pourrait concourir à l'instabilité politique au Bénin."

Dans ce climat, les accusations indirectes, les déclarations de part et d'autre et les désaccords géopolitiques profonds compliquent toute tentative de désescalade.

Côté béninois, des signaux d'apaisement auraient pourtant été envoyés, selon l'analyste Amzath Abdoulaye, qui note que "le chef de l'État béninois a tenté la carte de l'apaisement. Et cette carte de l'apaisement n'a malheureusement pas fonctionné puisqu'on constate, effectivement, que le Niger est dans une dynamique commune avec le Burkina Faso, le Mali... Une dynamique de rupture, basée bien sûr sur cette méfiance."

Circulation restreinte des personnes et des biens

Au-delà des chancelleries, cette crise diplomatique a déjà des conséquences concrètes. Les échanges économiques et la circulation des personnes sont affectés, notamment sur l'axe stratégique Niamey-Cotonou.

"Il n'y a pas de rupture entre deux États qui n'impacte pas les voisins, rappelle Amzath Abdoulaye. C'est une certitude. Le corridor Niamey-Cotonou est aujourd'hui impacté, justement à cause de la complexité de la relation entre les deux États... Et bien sûr, ce sont les populations qui payent aujourd'hui les pots cassés."

Alors que les lignes diplomatiques restent figées, cette nouvelle crise entre le Bénin et le Niger pose, une fois de plus, la question du dialogue régional, dans un Sahel fragilisé par les tensions politiques et sécuritaires.