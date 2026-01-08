Le tableau des quarts de finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 a été confirmé, annonçant une série de chocs entre poids lourds alors que la plus grande compétition footballistique africaine entre dans sa phase décisive.

Les champions en titre, la Côte d'Ivoire, et l'Égypte, recordman avec sept titres, figurent parmi un impressionnant dernier grand huit qui comprend également d'anciens champions et prétendants habituels comme le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria et l'Algérie, ainsi que des rivaux ambitieux d'Afrique de l'Ouest, le Mali, et le pays hôte, le Maroc.

Ces huit nations se sont qualifiées pour les quarts à l'issue d'une passionnante phase des huitièmes de finale, alors que la compétition phare du football africain continue d'offrir des rencontres alléchantes.

L'Égypte, nation la plus titrée de l'histoire de la CAN, a obtenu son billet grâce à une victoire arrachée en prolongation face au Bénin, tandis que les tenants du titre ivoiriens ont poursuivi leur défense de couronne en dominant le Burkina Faso 3-0, gardant ainsi l'espoir d'un doublé.

Portés par le soutien de leur public et leur statut historique de première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde de la FIFA, les hôtes marocains se sont imposés de justesse face à la Tanzanie pour se qualifier.

Le Sénégal, sacré champion en 2021, a confirmé sa régularité impressionnante en dominant le Soudan, tandis que le Mali a renforcé sa réputation d'équipe la plus résiliente du tournoi en battant la Tunisie aux tirs au but, malgré avoir joué une grande partie du match à dix.

Le Nigeria a confirmé ses qualités offensives avec une victoire sans appel face au Mozambique, porté par un doublé de Victor Osimhen, tandis que l'Algérie a dû passer par les prolongations pour venir à bout de la RD Congo, Adil Boulbina, entré en jeu, inscrivant le but décisif en fin de match.

Parmi les rencontres les plus attendues des quarts figure un choc entre l'Égypte, nation la plus titrée de la compétition avec sept trophées, et la Côte d'Ivoire, tenante du titre, ce samedi.

Le Maroc, pays hôte, aura droit à un redoutable test face au Cameroun, quintuple champion d'Afrique, dans ce qui s'annonce comme l'un des quarts de finale les plus intenses du tournoi ce vendredi.

Un choc 100% ouest-africain oppose ce vendredi les champions sénégalais à une équipe malienne aussi talentueuse que résiliente, lors du premier match de la journée.

Ailleurs, le Nigeria affrontera l'Algérie dans un choc entre deux poids lourds du continent lors du premier match de samedi.

Le programme des quarts de finale propose une série de rencontres passionnantes alors que la compétition atteint son apogée.

Les quarts de finale se dérouleront sur deux jours, et les vainqueurs se qualifieront pour les demi-finales alors que la course à la suprématie continentale s'intensifie au Maroc.

Quarts de finale de la CAN 2025

(Horaires en heure locale)

Vendredi 9 janvier

17h00 -- Mali vs Sénégal

20h00 -- Cameroun vs Maroc

Samedi 10 janvier

17h00 -- Algérie vs Nigeria

20h00 -- Égypte vs Côte d'Ivoire