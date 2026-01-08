Sénégal: Sangomar et GTA - 53 millions de barils et 3,22 millions de mètres cubes de GNL produits en fin 2025

Au 31 décembre 2025, le champ pétrolier de Sangomar avait produit environ 53 millions de barils. Sur la même période, 51,9 millions de barils ont été commercialisés, représentant 54 cargaisons. « Trois cargaisons (SAN052, SAN053 et SAN054) ont été chargées au cours du mois de décembre 2025, pour un volume total de 2,94 millions de barils », indique une note détaillant la production de Sangomar, qui a commencé le 2 juin 2024.

Pour la GTA, la production a débuté le 9 février 2025. Au 31 décembre 2025, la production cumulée de gaz naturel liquéfié (GNL) s'élève à environ 3,22 millions de mètres cubes standards. À la même date, la production cumulée de condensat est estimée à près de 1,2 million de barils, tandis que la production commercialisée de GNL s'élève à 3,02 millions de mètres cubes, soit 18 cargaisons.

« Trois cargaisons (GTA-2025-016, GTA-2025-017 et GTA-2025-018) de GNL ont été commercialisées au cours du mois de décembre 2025, pour un volume total de 0,5 million de mètres cubes », précise la note, ajoutant que la production commercialisée de condensat (1 cargaison) est estimée à environ 0,71 million de barils.