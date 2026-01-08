Sénégal: Sangomar et GTA - 53 millions de barils et 3,22 millions de mètres cubes de GNL produits en fin 2025

7 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Moussa Seck

Au 31 décembre 2025, le champ pétrolier de Sangomar avait produit environ 53 millions de barils. Sur la même période, 51,9 millions de barils ont été commercialisés, représentant 54 cargaisons. « Trois cargaisons (SAN052, SAN053 et SAN054) ont été chargées au cours du mois de décembre 2025, pour un volume total de 2,94 millions de barils », indique une note détaillant la production de Sangomar, qui a commencé le 2 juin 2024.

Pour la GTA, la production a débuté le 9 février 2025. Au 31 décembre 2025, la production cumulée de gaz naturel liquéfié (GNL) s'élève à environ 3,22 millions de mètres cubes standards. À la même date, la production cumulée de condensat est estimée à près de 1,2 million de barils, tandis que la production commercialisée de GNL s'élève à 3,02 millions de mètres cubes, soit 18 cargaisons.

« Trois cargaisons (GTA-2025-016, GTA-2025-017 et GTA-2025-018) de GNL ont été commercialisées au cours du mois de décembre 2025, pour un volume total de 0,5 million de mètres cubes », précise la note, ajoutant que la production commercialisée de condensat (1 cargaison) est estimée à environ 0,71 million de barils.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.