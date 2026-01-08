Sénégal: Coopération - Le Premier ministre mauritanien Moctar Ould Djay en visite officielle à Dakar

Le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, M. Moctar Ould Djay , effectue une visite officielle au Sénégal du 8 au 9 janvier 2026. Il s'agit de son premier déplacement officiel à Dakar depuis sa nomination en août 2024.

Cette visite s'inscrit dans la continuité du déplacement du Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko, à Nouakchott, du 12 au 14 janvier 2025, et revêt une forte portée symbolique. Elle offre aux deux Chefs de Gouvernement l'occasion de consolider le partenariat stratégique entre le Sénégal et la Mauritanie, fondé sur un dialogue politique constant et une coopération dynamique.

Les relations bilatérales sont marquées par la mise en oeuvre de projets structurants, dont le projet gazier transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), développé conjointement sur la frontière maritime des deux pays, ainsi que la construction du pont de Rosso, infrastructure majeure destinée à faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Ces initiatives traduisent une volonté partagée d'intégration économique, de stabilité régionale et de prospérité mutuelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le rapprochement politique entre Dakar et Nouakchott s'est renforcé ces dernières années, comme en témoignent les nombreuses rencontres entre les Chefs d'État. Depuis avril 2024, les dirigeants des deux pays se sont rencontrés à au moins cinq reprises. Le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, avait d'ailleurs réservé sa première visite officielle à la Mauritanie, soulignant le caractère prioritaire de cette relation stratégique.

La coopération bilatérale a également été relancée à travers la 13e session de la Grande Commission mixte sénégalo-mauritanienne, tenue en février puis en novembre 2024 à Nouakchott, après près de neuf années d'interruption.

Coopération face aux menaces transfrontalières

Ces travaux ont abouti à la signature de huit accords sectoriels couvrant notamment l'enseignement supérieur, la transformation numérique, la transhumance, la sécurité, le commerce, l'information, le sport et les services aériens. Un Groupe d'impulsion interministériel sera réactivé pour assurer le suivi des engagements pris.

Sur le plan sécuritaire, les deux pays ont consolidé leur coopération face aux menaces transfrontalières, à travers des patrouilles conjointes et un échange renforcé de renseignements. Des avancées significatives ont également été enregistrées en matière de libre circulation, avec la signature, le 2 juin 2025, d'un accord bilatéral sur la circulation et le séjour des ressortissants, visant à faciliter la mobilité et les échanges économiques.

Dans le secteur de l'énergie, le projet GTA demeure le pilier central du partenariat, avec la réalisation de la première exportation de gaz naturel liquéfié le 15 avril 2025. Les deux gouvernements se sont également engagés dans la construction du barrage à buts multiples de Gourbassi, destiné à renforcer le mix énergétique, soutenir l'irrigation et prévenir les inondations.

La coopération s'étend par ailleurs aux domaines des transports, de l'élevage, de la gestion des ressources en eau, de l'éducation, de la recherche et de l'innovation, illustrant la profondeur et la diversité du partenariat sénégalo-mauritanien.

La visite du Premier ministre Moctar Ould DJAY à Dakar s'inscrit ainsi dans une dynamique de renforcement des liens historiques entre le Sénégal et la Mauritanie, au service d'une coopération exemplaire et tournée vers l'avenir.