Afrique: Les Etats-Unis imposent une caution de visa à 38 pays dont le Sénégal pour les voyages temporaires

7 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le Sénégal fait partie des trente-huit pays dont les citoyens désirant se rendre temporairement aux Etats-Unis devront s'acquitter d'une caution comprise entre 5000 (2 802 500 FCFA) et 15 000 dollars (8 407 500 FCFA) pour obtenir un visa de la catégorie B1-B2 (court séjour).

Le Département d'État Américain a mis en ligne, mercredi, la liste des pays dont les citoyens auront besoin d'une caution de visa avec la date d'entrée en vigueur de la mesure.

A partir du 21 janvier 2026, tout citoyen sénégalais désirant voyager aux USA devra payer une caution comprise entre 5000 à 15 000 dollars pour obtenir un visa de la catégorie B1-B2.

"Tout citoyen ou ressortissant voyageant avec un passeport délivré par l'un de ces pays et remplissant les conditions requises pour un visa B1/B2 doit fournir une caution de 5 000 $, 10 000 $ ou 15 000 $", indique le Département d'Etat sur son site.

"Le montant est déterminé lors de l'entretien de visa. Le demandeur doit également soumettre le formulaire I-352 du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis", ajoute la même source.

