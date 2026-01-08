Burkina Faso: Coup d'Etat déjoué du 3 janvier 2026 - El hadj Ali Winèga, un 2e complice passe aux aveux

7 Janvier 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana a annoncé, le mardi 6 janvier 2026, que les services de renseignement avaient déjoué une tentative de déstabilisation qui était prévue le samedi 3 janvier dernier. Après El hadj Madi Sakandé, c'est au tour d'un autre complice, El hadj Ali Winèga, d'expliquer, hier 7 janvier 2026 sur les antennes de la télévision nationale, son degré d'implication dans le projet.

«Je m'appelle El hadj Ali Winèga. Je viens de Ziniaré. En 2023, El hadj Madi Sakandé m'a informé qu'il allait rendre visite au Président Damiba au Togo. Moi aussi, je lui ai exprimé mon intention de l'accompagner pour aller exprimer ma reconnaissance à l'ancien président. Deux semaines plus tard, il m'a téléphoné pour dire qu'il voulait aller voir l'ancien président et qu'il est déjà là-bas même.

Il m'a dit que l'ancien président demandait de mes nouvelles et me saluait. Après, il m'a informé que lors de ses échanges avec l'ancien président, ils prévoyaient faire un coup d'Etat contre le régime en place et qu'ils ont besoin des gens pour les soutenir. Il m'a demandé si j'en connaissais. Je lui ai dit que j'ai un petit-fils du nom de Yalwéogo Salif qui travaille chez le chef. Que s'il voulait, je peux lui donner son numéro de téléphone afin qu'il l'appelle pour voir s'il peut les accompagner dans leur projet. Il a tenté à trois reprises de le joindre en vain, et il m'a appelé de lui dire que c'est El hadj Sakandé qui l'appelle au téléphone.

Par la suite, ils se sont rencontrés et ils ont même causé avec l'ancien président.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ils avaient prévu de se rencontrer à nouveau, mais je n'ai pas su, si cette rencontre a eu lieu ou pas. Voici ce qui s'est passé. Ils préparaient un coup d'Etat. Nous avons vraiment fauté et nous voulons demander au Président Ibrahim Traoré de nous pardonner. Nous demandons pardon à tous ses collaborateurs, à tous les ministres. Nous sommes tous sous sa responsabilité, les bonnes et les mauvaises personnes. Nous lui demandons de nous accorder son pardon ».

 

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.