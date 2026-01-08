Sénégal: BRVM - Hausse de près de 62 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce mercredi 7 janvier 2026

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 7 janvier 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 61,538 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est établie à 13 252,920 milliards FCFA contre 13 191,382 milliards FCFA la veille. En l'espace de deux séances de cotation, la capitalisation du marché des actions enregistre une augmentation de 149,878 milliards FCFA.

Quant à celle du marché des obligations, elle connait par contre une baisse de 10,311 milliards, en passant de 11 444,487 milliards FCFA la veille à 11 434,176 milliards FCFA.

La valeur totale des transactions s'est rabaissée à 549,110 millions de FCFA contre 680,964 millions de FCFA la veille.

Tous les indices phares sont en hausse. L'indice BRVM 30 enregistre une progression de 0,37% à 164,70 contre 164,10 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite, il a gagné 0,46% à 343,73 points contre 342,14 points la veille.

L'indice BRVM Prestige est aussi en hausse de 0,40% à 143,73 points contre 143,16 points la veille. Il en est de même de l'indice BRVM Principal qui se retrouve avec une progression de 0,77% à 216,89 points contre 215,90 points la veille.

Tous les indices sectoriels sont en vert, la palme revenant à l'indice BRVM Industriels avec 2,44% de hausse à 133,71 points contre 130,52 points la veille.

Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre également une variation positive de 0,77% à 131,75 points contre 131,75 points le mardi 6 janvier 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 2 065 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 37 500 FCFA), EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 6,94% à 925 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 4,73% à 1 550 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 4,10% à 5 970 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SMB Côte d'Ivoire (moins 3,16% à 9 200 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,34% à 2 300 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 2,21% à 4 195 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 1,80% à 2 730 FCFA) et ERIUM Côte d'Ivoire (moins 1,77% à 1 665 FCFA).