Madagascar: Variole du singe - 6 cas confirmés, 86 suspects, aucun à Antananarivo

Les autorités sanitaires d'Antananarivo démentent pour le moment la présence de cas confirmés de variole du singe dans la capitale. Six cas confirmés ont toutefois été enregistrés à Madagascar depuis décembre, sans aucun décès à ce jour.

Malgré les rumeurs circulant ces derniers jours sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, concernant la présence de la variole du singe à Antananarivo, le directeur de la Santé publique auprès de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), Dr Herivonona Derys, a tenu à rassurer hier qu'aucun cas n'a été confirmé dans la capitale, selon les statistiques du ministère de la Santé publique. Entre le 17 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, six cas ont été confirmés à Mahajanga et Antsirabe, contre 86 cas suspects. Seul le test PCR permet de confirmer qu'une personne est atteinte de la variole du singe. En cas de suspicion, les personnes concernées doivent se rendre dans un centre de santé.

Mesures

Les autorités ont déjà mis en place plusieurs dispositions pour limiter la propagation du virus, aussi bien dans les transports publics que dans les communautés. Pour les véhicules de transport régional et national, les consignes sont strictes : port obligatoire du masque pour tous les passagers pendant le trajet, enregistrement systématique des passagers dans le registre (nom, destination, numéro de téléphone), lavage des mains avec du savon ou utilisation de gel hydroalcoolique avant l'embarquement, et désinfection obligatoire des véhicules entrant ou sortant des zones concernées.

Symptômes

La variole du singe n'est généralement pas mortelle : la majorité des patients guérissent en deux à quatre semaines. Cependant, selon le Dr Manitra Rakotoarivony, les formes graves touchent surtout les nourrissons, les personnes immunodéprimées (VIH non contrôlé), les diabétiques, les insuffisants rénaux, les femmes enceintes, les personnes souffrant de malnutrition ou présentant des complications non traitées.

Certains symptômes nécessitent une hospitalisation immédiate : forte fièvre persistante, lésions cutanées étendues ou surinfectées, douleurs intenses (notamment au niveau de la bouche, de la gorge ou des organes génitaux), détresse respiratoire, toux, atteinte pulmonaire, troubles neurologiques (convulsions, confusion), ou déshydratation sévère liée à des vomissements ou diarrhées.

Guérison

Bien qu'il n'existe pas de traitement spécifique contre le virus, un protocole de soins est appliqué, toujours selon le Dr Manitra Rakotoarivony : médicaments pour réduire la fièvre et soulager la douleur, réhydratation orale ou intraveineuse, soins locaux des lésions cutanées, et isolement du patient jusqu'à la guérison complète des lésions. Les antiviraux sont réservés aux formes graves et administrés uniquement dans des hôpitaux spécialisés.

Quant au vaccin, il est utilisé à titre préventif, notamment pour les personnes ayant eu un contact rapproché avec un cas confirmé. La ministre de la Santé publique, Dr Monira Managna, a indiqué lors d'une émission sur la chaîne nationale que Madagascar se prépare actuellement à l'importation de vaccins pour la prévention de la variole du singe.