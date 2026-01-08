Afrique: Attaques contre les transporteurs zambiens - Kinshasa rassure Lusaka

Les attaques contre les transporteurs zambiens sur la route Kasumbalesa-Kolwezi ont été au centre mardi 6 janvier à Kinshasa entre le vice-Premier ministre de l'intérieur et Sécurité, Jacquemin Shabani, et l'ambassadeur Kosita de la Zambie.

Jacquemin Shabani a assuré le diplomate zambien de l'engagement du Gouvernement congolais à mettre fin à ces actes d'insécurité et à garantir la protection des usagers et de leurs véhicules.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la Commission mixte Défense et Sécurité RDC-Zambie, prévue prochainement à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, explique l'ambassadeur Kosita:

Le problème persiste

La préoccupation soulevée par la partie zambienne revient régulièrement lors des travaux des commissions mixtes entre les deux pays. La sécurité des transporteurs zambiens, et plus largement de ceux venant d'Afrique australe, circulant entre Kasumbalesa et Kolwezi, occupe une place importante dans ces échanges.

Selon la partie zambienne, ces transporteurs sont fréquemment victimes des coupeurs de route, qui les attaquent et les dépouillent de leur argent ainsi que de leurs marchandises, notamment les cathodes de cuivre. Certains chauffeurs ont même perdu la vie lors de ces incidents.

Du côté congolais, plusieurs mesures ont été prises pour renforcer la sécurité sur cet axe. Si l'activisme des bandits a sensiblement diminué sur la route de contournement reliant Kasumbalesa à la voie menant à Likasi, les transporteurs d'Afrique australe dénoncent une recrudescence d'attaques sur l'axe Lubumbashi-Likasi, où des camions sont parfois détournés et dévalisés, en particulier pour leurs cargaisons de minerais.

Embouteillages, barrières ...

Malgré le renforcement des dispositifs sécuritaires par les autorités provinciales, le phénomène persiste, ce qui explique pourquoi la partie zambienne remet régulièrement cette question sur la table.

À plusieurs reprises, les transporteurs ont observé des arrêts de travail pour protester contre l'insécurité dont ils se disent victimes.

Le problème de la congestion à la frontière de Kasumbalesa revient également dans les discussions bilatérales. De longues files de camions s'étendent parfois sur plusieurs kilomètres, tant du côté congolais que zambien.

À cela s'ajoute la multiplication des barrières sur cet axe routier, compliquant davantage la circulation.