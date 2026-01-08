Afrique: France - Le Sénégal prend la présidence de la Confédération des Alumni de l'Ena/Insp

8 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le Sénégal a été élu à la présidence de la Confédération internationale des Alumni de l'Ena/Insp de France pour l'année 2026, succédant ainsi à l'Allemagne. Ce réseau mondial regroupe 47 associations nationales d'anciens élèves réparties sur cinq continents et constitue une plateforme de réflexion stratégique sur le service public et de solidarité entre anciens élèves.

Depuis le 1er janvier 2026, Abdoulaye Gueye, Président de l'Association sénégalaise des Anciens Élèves de l'Ena/Insp et Secrétaire général du ministère des Infrastructures, assure cette présidence pour un mandat d'un an. Son objectif est de renforcer les liens entre les associations nationales, contribuer à la réflexion sur la gouvernance publique mondiale et servir d'interlocuteur auprès de l'Insp de France.

Dans le cadre de ce mandat, Dakar accueillera la prochaine assemblée générale de la Confédération, prévue du 26 au 28 novembre 2026. Ce choix témoigne du rayonnement international et du dynamisme de l'Asena/Insp, créée en 2006.

Le Bureau exécutif de l'association a salué le soutien attendu du Président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble des partenaires institutionnels, notamment l'Ambassade de France, pour assurer le succès de ce mandat prestigieux.

