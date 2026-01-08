Congo-Brazzaville: Voeux des corps constitués - Le président de la République rappelle les vertus du vivre ensemble

Les vœux des corps constitués et des forces vives de la nation au couple présidentiel, le 7 janvier au Palais des congrès, ont été un moment de communion au cours duquel les notions de paix, de stabilité et de développement ont dominé les prises de parole respectives.

Dans son adresse, le président Denis Sassou N'Guesso a exhorté les forces vives de la nation à la concorde et à l'unité nationale en vue des élections présidentielles de mars prochain, dans un contexte de cohésion sociale à consolider. « Que 2026 conforte davantage la foi, l'engagement et l'efficacité dans votre action pour l'accomplissement réussi des charges et missions qui vous sont dévolues. » a-t-il formulé.

L'année 2025, « phare éclairant le présent », doit guider la démocratie congolaise vers un scrutin pacifique. « Là où habite la concorde, habite la réussite », a rappelé le chef de l'État en souhaitant que toutes les composantes des forces vives qui incarnent la nation dans sa diversité contribuent à renforcer la paix sociale et l'harmonie collective.

« En cela, la religion, qui dispose de toute sa place dans cet espace multipolaire, en dépit de la laïcité de l'Etat, appelle le peuple à œuvrer à la préservation de la paix, » a insisté le président en évoquant les enseignements du Christianisme et de l'Islam, principales religions pratiquées au Congo,

Le chef de l'État n'a pas manqué non plus de rappeler aux partis politiques, aux associations, aux organisations non gouvernementales que tous prônent eux aussi, dans leurs textes fondateurs, la paix, le civisme, l'amour et le respect de l'autre.

« Dès lors, il nous faut toujours renforcer la cohésion sociale et la cohabitation basées sur le respect mutuel et la tolérance pour consolider le vivre ensemble et construire une société solidaire, autour de certains principes clés, tels le dialogue et l'écoute ; le partage de valeurs communes pour le bien de la communauté ; la civilité, c'est-à-dire l'adoption des comportements qui ne nuisent pas la vie en société. »

Le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki, qui s'exprimait au nom des corps constitués et des forces vives de la nation, a souligné, quant à lui, la soif des Congolais de voir le gouvernement mettre en œuvre les projets structurants qui permettent au pays de cheminer vers le développement.