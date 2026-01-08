Sénégal: Sept morts, dont un policier, dans une collision de voitures à Farafenni

Kaolack — Sept personnes, toutes de nationalité sénégalaise, sont décédées et 14 autres blessées, dans un accident de la route survenu mercredi à Farafenni, en Gambie, a appris l'APS de sources concordantes.

La collision implique un minibus en provenance de Ziguinchor (sud) et un bus venu de Dakar (ouest), selon les mêmes sources.

"Le minibus, qui venait de Ziguinchor, aurait tenté de dépasser un véhicule, sur un virage situé à côté du camp militaire de Farafenni. C'est au même moment qu'il s'est retrouvé devant un bus circulant en sens inverse. Ils sont entrés en collision", a expliqué l'une des sources contactées par l'APS.

Selon elles, six passagers sont décédés sur-le-champ. Un autre, grièvement blessé, a succombé à ses blessures, ce qui porte le bilan provisoire de l'accident à sept morts.

Les corps sans vie et les blessés, dont huit sont dans un état grave, ont été acheminés à l'hôpital de Farafenni. Cinq blessés ont ensuite été évacués à Banjul, la capitale gambienne.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident survenu sur la Transgambienne, une route au trafic très dense, qui relie le sud du Sénégal au reste du pays, en traversant la Gambie.