Afrique: CAN 2025 - Maroc et Cameroun se retrouvent en quarts de finale, 33 ans après

7 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger — Les équipes nationales du Maroc et du Cameroun s'affronteront vendredi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football, 33 ans après leur dernière confrontation en phase finale de la compétition.

La dernière opposition entre le Maroc et le Cameroun en phase finale de la CAN remonte à l'édition de 1992, disputée au Sénégal. Les Lions indomptables s'étaient alors imposés face aux Lions de l'Atlas (1-0) en match de poule.

La rencontre de vendredi sera la 14e confrontation de l'histoire entre les deux sélections. Le Cameroun domine le bilan des confrontations directes avec six victoires, contre deux défaites, tandis que cinq matchs se sont soldés par un nul.

Leur premier face-à-face remonte à 1981, lors des tours préliminaires de la Coupe du monde 1982. Le Cameroun s'était qualifié aux dépens du Maroc après deux succès (2-0, 2-1).

Vendredi, les Camerounais tenteront de confirmer leur domination face à des Marocains qui évolueront devant leur public.

