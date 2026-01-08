Sénégal: Conférence des Nations unies sur l'eau - Dakar abrite une réunion préparatoire de haut niveau les 26 et 27 janvier

7 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal va accueillir, les 26 et 27 janvier prochains, à Dakar, une réunion préparatoire de haut niveau en prélude à la Conférence des Nations unies sur l'eau qui sera co-organisée par les Emirats arabes unis, a-t-on appris de source officielle.

La réunion de Dakar va enregistrer "la participation entre autres, des États membres de l'ONU, des partenaires techniques et financiers, de la société civile, du secteur privé, du monde de la recherche, des jeunes, ainsi que des représentants du système des Nations unies", indique un communiqué du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement reçu à l'APS, mercredi.

"Cette rencontre de haut niveau à Dakar établira les bases de la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2026 en contribuant à l'efficacité de ses préparatifs, en examinant les progrès accomplis et les retards constatés dans la réalisation de l'Objectif de développement durable (ODD) numéro 6 (eau propre et assainissement pour tous) et en explorant des idées et pistes d'actions pour accélérer la réalisation des objectifs et cibles relatifs à l'eau", précise le texte.

La réunion préparatoire lancera particulièrement les discussions et facilitera l'alignement des acteurs autour des six thèmes des dialogues interactifs retenus pour cette Conférence, ajoute le communiqué.

En prélude de cette rencontre, le ministère sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement organise, ce jeudi à Dakar, un atelier national de mobilisation des acteurs sénégalais de l'eau, afin d'assurer une coordination efficace et inclusive de l'évènement, en vue de bâtir une position commune du Sénégal.

La Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026 se tiendra du 2 au 4 décembre 2026 aux Émirats arabes unis.

Elle vise à susciter une ambition et un engagement accrus de la part de la communauté internationale pour créer des alliances, générer des solutions adéquates et mettre en œuvre des actions concrètes qui peuvent réellement accélérer les progrès vers la réalisation de l'ODD 6.

Elle va constituer la première Conférence de l'ONU explicitement centrée sur l'ODD 6, marquant ainsi une étape majeure.

