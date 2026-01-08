Sénégal: Des mesures annoncées pour combattre les violences lors des combats de lutte

Dakar — Une concertation entre les acteurs de la lutte avec frappe et les autorités administratives de la région de Dakar a débouché mercredi sur l'annonce de plusieurs mesures visant à éradiquer les agressions et autres formes de violences entourant l'organisation des combats de lutte, a appris l'APS de source officielle.

Pour le gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, la sécurité des personnes et des biens reste une priorité absolue et ne fera l'objet d'aucune concession.

La sécurité des personnes et des biens demeure "une priorité absolue" et " non négociable ", a-t-il notamment souligné à l'issue de la réunion à la laquelle ont pris part des responsables du Comité national de gestion de la lutte, des promoteurs et managers de lutteurs et les autorités administratives des quatre départements de la région de Dakar.

L'organisation des combats de lutte donne souvent lieu à des agressions violentes dont sont souvent victimes les populations vivant à proximité des lieux d'organisation de ce sport très populaire au Sénégal.

Les participants à cette rencontre tenue pendant plus de 3 heures à la gouvernance de Dakar ont convenu d'une révision des conditions d'octroi de licences pour les lutteurs et les promoteurs, les organisateurs des combats de lutte sur la base de critères transparents et vérifiables et une exigence de moralité et de respect de l'ordre public, selon le gouverneur de Dakar.

Il a insisté sur le fait qu'aucun combat de lutte ne sera désormais autorisé sans la production et la validation préalable d'un plan de sécurité tandis qu'une jauge maximale des lieux d'organisation des combats sera appliquée.

Le gouverneur de Dakar a également fait savoir que l'organisation des "Open Press" (séance d'exhibition des lutteurs en présence de leurs fans et des médias), et des face à face seront précédées d'une évaluation des risques.

Ousmane Kane a dans le même temps indiqué que les forces de sécurité vont désormais renforcer le contrôle des entrées avec une interdiction de l'introduction d'alcool et d'objets dangereux assimilés et la "mise en place d'un dispositif graduel, visible et mobile".

Il a annoncé le déploiement d'un dispositif d'urgence de secours et la sécurisation des abords et itinéraires menant aux lieux d'organisation des combats de lutte.

Pour le gouverneur de Dakar, les acteurs de la lutte doivent davantage être responsabilisés dans l'organisation des combats.

"Tout manquement aux décisions arrêtées va entraîner le retrait de l'autorisation d'organiser un combat", a-t-il averti.