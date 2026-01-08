Sénégal: Foundiougne - Plaidoyer pour l'érection du CEM de Sadioga en lycée

Fatick — Des populations du village de Sadioga, dans la commune de Djilor (Foundiougne, centre) demandent l'érection de leur Collège d'enseignement moyen (CEM) en lycée pour réduire le taux élevé d'abandon scolaire.

"Le taux d'abandon est assez élevé dans le village. Les élèves font près de 14 kilomètres en aller-retour pour leurs études à Djilor. La plupart d'entre eux finissent par abandonner les études", a indiqué Mouhamadou Bamba Ndong, enseignant au CEM de Sadioga.

Il s'exprimait lors des journées culturelles organisées par l'Association culturelle sportive (ASC) du village sous le thème " Destination touristique, vers un Sadioga vert".

"Les enfants inscrits au CEM viennent de partout, des villages environnants de Sadioga. Ils étudient jusqu'au soir et rentrent après les cours sans problème mais une fois, qu'ils obtiennent le Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), le calvaire commence", a déploré M. Ndong.

Il a également plaidé à l'occasion pour une dotation en matériel en tout genre pour accompagner les jeunes sans emploi.

"Ils sont souvent sous les arbres aux heures de travail. Ils ont des qualifications en pêche, agriculture et en élevage mais ne disposent pas de moyens pour développer leur activité", a-t-il dit.