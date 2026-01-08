Congo-Brazzaville: Littérature - Henri Djombo présentera son roman 'Une semaine au Kinango' le 17 janvier à Paris

Le 17 janvier, l'écrivain et homme d'État congolais Henri Djombo présentera au public parisien son nouvel ouvrage, Une semaine au Kinango, paru l'année dernière aux Éditions du Net

Après Brazzaville et Yaoundé, le onzième roman d'Henri Djombo sera en présentation-dédicace le samedi 17 janvier, à Paris, dans la Salle Verte de l'ambassade de la République du Congo en France.

Ouverte au public, cette rencontre réunira universitaires, journalistes et passionnés de la littérature à la découverte de la motivation de l'auteur, connu pour une écriture dans la continuité d'une œuvre engagée, attentive aux tensions sociales et politiques qui traversent l'Afrique contemporaine.

À travers ce récit de 185 pages, Henri Djombo plonge cette fois-ci le lecteur dans le quotidien du Kinango, une nation fictive érigée en miroir des réalités africaines. Dès l'ouverture du roman, l'auteur convoque une image saisissante : une invasion de fourmis magnan, métaphore centrale largement commentée lors des échanges.

Individuellement insignifiantes, ces fourmis deviennent, en groupe, une force irrésistible. Une allégorie du « pouvoir par le bas », ont souligné les intervenants, illustrant la capacité des peuples à se mobiliser face à l'injustice, à la corruption et à l'immobilisme politique.

Il explore les fragilités visibles et invisibles des sociétés africaines : fractures sociales, conflits générationnels, rapports de force entre gouvernants et gouvernés, mais aussi espoirs de réformes raisonnées. Le Kinango apparaît ainsi comme un véritable laboratoire politique, où se confrontent traditions et modernité, intérêts nationaux et pressions internationales.

Lors de la présentation-dédicace, l'écrivain aura à ses côtés des critiques littéraires pour décrypter cette œuvre. À propos de l'auteur, rappelons qu'Henri Djombo est économiste de formation, ancien ministre, et écrivain prolifique : auteur d'une dizaine de romans, de nombreuses pièces de théâtre et d'essais. En tant qu'écrivain, il revendique une littérature ancrée dans les réalités africaines.

Lauréat de plusieurs distinctions internationales, dont les prix Toussaint-Louverture et Camara-Laye, il poursuit, avec Une semaine au Kinango, une démarche constante : écrire l'Afrique à partir de l'Afrique, sans complaisance ni fatalisme.

« Le romancier n'est pas là pour flatter les consciences, mais pour interroger les sociétés», aime-t-il à rappeler, soulignant que le Kinango n'est, non pas un lieu imaginaire lointain, mais une projection des aspirations à une justice plus humaine et à une gouvernance responsable.