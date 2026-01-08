Sénégal: Kolda - Les habitants de Némataba Mandingue réclament des infrastructures sociales de base

7 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par MG/ASB/OID

Kolda — Les habitants de Némataba Mandingue, ont organisé une marche pacifique, mercredi, pour dénoncer l'absence d'infrastructures sociales de base dans ce village de la commune de Tankanko Escale, dans le département de Kolda (sud), a constaté l'APS.

Arborant des brassards rouges, les manifestants ont fait savoir que leur localité n'a pas accès à l'électricité et à l'eau potable, le forage n'étant pas fonctionnel depuis des années.

"En cette période de Coupe d'Afrique des nations de football, nos jeunes font des dizaines de kilomètres pour aller suivre des matchs dans les localités voisines. Le village n'a pas d'eau potable, le forage ne fonctionne pas depuis des années, notre case de santé n'a même pas de paracétamol", a martelé Malick Sonko, le porte-parole, au terme de la procession.

