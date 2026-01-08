Sénégal: Richard Toll - Un mort et un blessé grave à Keur Birane dans un accident

7 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Richard Toll — Une personne a perdu la vie et une autre grièvement blessée dans un accident de la circulation sur la route nationale numéro 2 (RN2), à hauteur du village de Keur Birane, dans la commune de Richard Toll (nord), a appris l'APS, mercredi, de source sécuritaire.

L'accident survenu, mardi peu après 20 heures, a impliqué un bus de transport en commun et une moto dite "Jakarta".

Selon la source, le conducteur du véhicule qui circulait dans le sens Richard Toll-Podor a perdu le contrôle de la voiture, percutant la moto.

La passagère est décédée sur le coup, tandis que le conducteur de la moto a été grièvement blessé.

Alertés, les éléments de la Brigade territoriale de Richard Toll se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constats d'usage.

Le blessé a été évacué vers l'établissement sanitaire de Gaé à Richard Toll où le corps sans vie de la victime a également été déposé.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident, a indiqué la même source.

