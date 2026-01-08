Congo-Brazzaville: Faux recrutements à La Congolaise Des Eaux - La direction générale met en garde contre une cyber-arnaque

Alors que des annonces de recrutement massif circulent intensément sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, la direction de La Congolaise Des Eaux (LCDE) a apporté un démenti formel ce mercredi 7 janvier. L'entreprise dénonce une tentative de fraude et appelle la population à la plus grande vigilance.

Depuis peu, de nombreux internautes partagent le lien d'un prétendu « portail de candidature » promettant des postes au sein de la société nationale de distribution d'eau. Face à l'ampleur de cette désinformation, la réaction de la LCDE ne s'est pas faite attendre.

Dans un communiqué officiel publié à Brazzaville, la Direction Générale de la LCDE a tenu à clarifier la situation. Elle affirme que ces publications sont totalement fausses et n'émanent en aucun cas de ses services.

L'entreprise souligne que ce type de manœuvre, souvent orchestrée par des individus malintentionnés, vise généralement à collecter des données personnelles ou à soutirer de l'argent à des demandeurs d'emploi en quête d'opportunités.

Rappel des procédures officielles

Pour couper court à toute confusion, La Congolaise Des Eaux a rappelé que ses processus d'embauche sont strictement encadrés. « Toute procédure de recrutement est conduite exclusivement par ses services compétents et obéit aux règles administratives et légales en vigueur », précise le communiqué.

La société invite donc les partenaires, les institutions et surtout le grand public à ignorer les liens suspects circulant sur WhatsApp ou Facebook, à ne fournir aucune coordonnée bancaire ou document d'identité sur ces plateformes non officielles et à se référer uniquement aux canaux de communication officiels de la société pour toute information relative à l'emploi. En cette période de début d'année, la prudence reste de mise face à la recrudescence des arnaques numériques ciblant les grandes entreprises publiques du pays.