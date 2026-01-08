Congo-Kinshasa: L'administrateur de Fizi appelle à une aide urgente pour les déplacés internes

Des milliers de déplacés internes font face à une situation humanitaire précaire dans le territoire de Fizi, au Sud-Kivu, à cause des affrontements entre les rebelles AFC-M23 et les FARDC.

Selon l'administrateur du territoire de Fizi, Samy Kalonji Badibanga, leur nombre augmente continuellement sur les Hauts Plateaux et l'axe Makobola le long de la Route nationale n°5.

Il alerte les autorités provinciales et nationales sur ce besoin pressant d'assistance, les exhortant à intervenir rapidement avec des vivres, non-vivres et abris.

L'autorité territorial appelle également la communauté humanitaire à se mobiliser face à cette crise dramatique qui frappe de nombreuses victimes vulnérables.

Ces populations, venues notamment d'Uvira et de différentes zones de Fizi, se concentrent sur quatre axes principaux : le littoral du lac Tanganyika, Makobola-Mboko, Fizi-centre et Point Zéro Kwa Mulima. Hébergées dans des écoles et églises, elles perturbent les activités scolaires et ecclésiastiques.

« Le littoral du Tanganyika, foyer de choléra et rougeole, expose particulièrement les enfants à des risques épidémiques majeurs. », déplore M. Badibanga.