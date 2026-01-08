Cote d'Ivoire: Robert Beugré Mambé dresse un bilan élogieux et salue la vision du Président Ouattara

À l'occasion du premier Conseil des ministres de l'année 2026, le Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Beugré Mambé, a livré le mercredi 7 janvier 2026, à Abidjan-Plateau, une allocution solennelle marquée par des vœux au Chef de l'État, Alassane Ouattara, un hommage à la maturité démocratique du peuple ivoirien et un bilan chiffré de l'action gouvernementale.

Prenant la parole en ouverture du Conseil, le Premier ministre a tenu à adresser des vœux appuyés au Président de la République. « C'est pour moi un très grand honneur de prendre la parole à l'occasion du premier Conseil des ministres de l'année 2026 », a déclaré Robert Beugré Mambé, avant d'ajouter : « Au nom du gouvernement et en mon nom personnel, je voudrais adresser nos vœux ardents de paix, de santé, de longévité, de succès et de bonheur à Son Excellence Monsieur le Président de la République ».

Ces vœux, a-t-il précisé, s'étendent à la Première dame, Mme Dominique Ouattara, à leur famille ainsi qu'à leurs proches, tout comme au vice-Président de la République. « Nous prions Dieu Tout-puissant afin qu'il continue de vous accorder sa grâce et ses bénédictions dans la poursuite de votre noble mission au service de la nation ivoirienne », a-t-il affirmé.

Le chef du gouvernement est longuement revenu sur le déroulement des récentes échéances électorales, qu'il a qualifiées d'exemplaires. « L'organisation exemplaire de la présidentielle et des législatives, attendue par nos concitoyens et par la communauté internationale, a démontré la maturité du peuple ivoirien », a-t-il souligné.

Selon lui, ces scrutins traduisent l'attachement du Président de la République à la consolidation de la démocratie et au renforcement des institutions. « Malgré les velléités d'entraves au respect des délais constitutionnels, la Côte d'Ivoire a su préserver la paix, ingrédient essentiel du développement économique et social », a insisté Robert Beugré Mambé.

Évoquant l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, le Premier ministre a estimé qu'elle a conforté le choix du peuple ivoirien. « Cette élection vous a conforté dans votre conviction profonde : le choix du peuple ivoirien pour la paix, la tranquillité et la transparence », a-t-il déclaré à l'endroit du Chef de l'État. Concernant les législatives du 27 décembre 2025, il a mis en avant la large victoire du Rhdp.

« Les élections législatives ont confirmé l'ancrage national du Rhdp avec une majorité parlementaire dépassant 77 % des sièges, une majorité historique jamais réalisée sous la deuxième et la troisième République », a-t-il affirmé.

Pour le Premier ministre, cette victoire traduit l'adhésion des populations à la vision présidentielle. « Elle confirme votre qualité d'homme politique exceptionnel et de leader éclairé, capable d'anticiper, de rassembler et de conduire notre pays face à des défis complexes », a-t-il souligné.

Robert Beugré Mambé a rappelé que les années écoulées ont été consacrées à la mise en œuvre de réformes majeures. « Les années qui viennent de s'achever ont intensifié la mise en œuvre de réformes et de projets structurants visant l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en renforçant l'investissement privé et l'attractivité de notre pays », a-t-il déclaré.

Il a salué l'engagement personnel du Président de la République. « Par votre engagement au travail et votre conduite exceptionnelle de vos collaborateurs, vous avez amené le gouvernement à maintenir une activité à un rythme particulièrement élevé », a-t-il reconnu.

Une activité gouvernementale soutenue en 2025

Sur le plan institutionnel, le Premier ministre a dressé un bilan chiffré de l'année 2025. « En 2025, le Président de la République a présidé 17 Conseils des ministres, après la tenue de 30 Conseils de gouvernement », a-t-il précisé.

Ces rencontres ont permis l'adoption de 26 projets de loi, 13 projets d'ordonnance et 226 mesures générales, ainsi que 125 mesures individuelles, dont 27 communications, 19 décrets de nomination d'ambassadeurs et 74 projets de décrets de nomination dans les ministères. « Enfin, Votre Excellence a promulgué 30 lois au cours de l'exercice 2025 », a ajouté le Premier ministre.

Pour terminer, Robert Beugré Mambé a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner le Chef de l'État. « Nous mesurons pleinement le privilège et la responsabilité qui nous incombent de travailler à vos côtés et de contribuer, sous votre haute autorité, à la transformation de notre pays », a-t-il déclaré.

« C'est pourquoi nous réaffirmons notre engagement à tout mettre en œuvre pour toujours mériter la confiance et l'estime que vous avez placées en nous. Bonne et heureuse année 2026, Excellence Monsieur le Président de la République », a-t-il conclu.