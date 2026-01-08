Cote d'Ivoire: Célébration de l'excellence - Les meilleurs élèves du lycée moderne Danho Paulin d'Attécoubé récompensés

Le lycée moderne Danho Paulin Claude a organisé, le mercredi 7 janvier 2026, dans ses locaux de la cité Fairmont, dans la commune d'Attécoubé, une double cérémonie de récompense des meilleurs élèves du premier trimestre et de remise de latrines réhabilitées par le Rotary Club Abidjan Biétry.

Le député-maire de la commune d'Attécoubé, Danho Paulin Claude, par ailleurs parrain de la cérémonie, a, au nom du conseil municipal, remercié le Rotary Club Abidjan Biétry, qui a une nouvelle fois fait œuvre utile en réhabilitant les latrines du collège portant son nom, après lui avoir offert une bibliothèque. « Le Rotary Club Abidjan Biétry nous a offert hier le savoir et aujourd'hui l'hygiène corporelle et la santé », a insisté Danho Paulin Claude.

Il a également salué la principale du collège pour l'excellent travail accompli à la tête de cet établissement. À l'en croire, elle sera élevée à la dignité de citoyenne du mérite d'Attécoubé par le conseil municipal avant son départ dudit établissement public. « En cinq ans, elle a enregistré les meilleurs résultats au niveau de la Drena Abidjan 3.

Nous sommes l'établissement public le plus performant de notre direction régionale, Abidjan Nord 3, et c'est grâce à elle et à l'ensemble du personnel qui travaille dans des conditions difficiles », a déclaré le député-maire, se disant heureux des performances de cet établissement.

Le secrétaire général de la Drena Abidjan 3, Kouassi Kouadio, représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le professeur Mariatou Koné, a souligné que cet événement revêt une importance capitale, car il touche à l'hygiène, à la salubrité et à la dignité des apprenants. Selon lui, disposer de latrines modernes, fonctionnelles et salubres constitue une condition essentielle pour garantir un environnement scolaire sain, favorable à l'apprentissage et au bien-être de tous.

Il a, à cet effet, salué le Rotary Club Abidjan Biétry pour cette action salvatrice. « Votre action est une contribution concrète et durable à l'amélioration des conditions de vie scolaire », a-t-il déclaré, tout en félicitant les élèves récipiendaires pour leur sérieux, leur persévérance et la discipline dont ils ont fait preuve.

« Vous êtes des modèles pour vos camarades, l'espoir de vos familles et de la nation », a-t-il ajouté, exhortant les autres élèves à cultiver le goût de l'effort et du travail bien fait.

Le président du Rotary Club Abidjan Biétry, Laurent Koffi, a indiqué que l'une des priorités de son organisation est de soutenir l'éducation et la santé de base. Pour lui, il ne peut y avoir d'environnement propice à l'apprentissage, à l'épanouissement et à la concentration des élèves sans des conditions sanitaires dignes et sûres.

« Les infrastructures sanitaires ne sont pas un détail. Elles constituent une composante essentielle du respect de la dignité des élèves et du personnel, ainsi qu'un pilier fondamental de la santé publique au sein de nos écoles », a-t-il affirmé, précisant que ces ouvrages, composés notamment d'une fosse septique et de huit latrines réhabilitées, visent à garantir la sécurité et la santé des élèves et des enseignants.

La principale du lycée moderne Danho Paulin Claude de la cité Fairmont, dans la commune d'Attécoubé, Marthe Rabbiosi, a rappelé que l'objectif est de bâtir une réussite scolaire dans un environnement sain, sécurisé et motivant. Elle a, à cet effet, rendu hommage au Rotary Club Abidjan Biétry qui, après le don d'une bibliothèque en 2023 ayant considérablement renforcé la culture de la lecture et de la recherche chez les élèves, remet le couvert avec la réhabilitation des latrines.

« Ces actions concrètes traduisent une vision durable de l'éducation, centrée à la fois sur le savoir et le bien-être, contribuant ainsi à offrir à nos apprenants un environnement sain, sécurisé et propice à l'apprentissage », a-t-elle souligné, indiquant que l'effectif de l'établissement est passé de 178 élèves en 2021 à 1 124 élèves au cours de la présente année scolaire.

« C'est un signe fort de la confiance croissante des populations. Ces efforts collectifs ont produit des résultats remarquables, avec un taux de réussite de 92,95 % au Bepc en 2025, positionnant ainsi notre collège parmi les établissements publics les plus performants de la Drena Abidjan 3 et au niveau national », a-t-elle conclu.