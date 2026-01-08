Cote d'Ivoire: Détenu puis élu - Bredoumy Soumaïla sort de prison

Le porte-parole du Pdci-Rda retrouve la liberté après plusieurs semaines de détention.

Après plusieurs semaines passées en détention, Bredoumy Soumaïla, député et porte-parole du Pdci-Rda, a obtenu, le mercredi 7 janvier 2026, une mise en liberté provisoire. L'information a été rendue publique dans l'après-midi par son conseil, l'avocat pénaliste Me Rodrigue Dadjé, à travers un message sobre mais chargé de sens. « Nous venons d'obtenir la mise en liberté provisoire de Bredoumy Soumaïla. Merci Seigneur », a écrit Me Rodrigue Dadjé sur ses réseaux sociaux.

Selon son avocat, cette décision est le fruit du travail du collectif d'avocats de l'opposition, mobilisé depuis l'incarcération du député. Si la procédure judiciaire suit toujours son cours, cette mesure permet désormais à l'élu de recouvrer une liberté encadrée, en attendant la suite des instructions.

Pour rappel, Soumaïla Bredoumy, porte-parole du principal parti d'opposition, avait été arrêté fin novembre 2025 à la suite d'appels à des manifestations contre un éventuel quatrième mandat du Président Alassane Ouattara. Dans un communiqué rendu public le 31 décembre 2025, l'élu est revenu sur les circonstances de son interpellation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il indiquait être rentré en Côte d'Ivoire le 23 novembre 2025, après un séjour médical en France, où il avait subi une intervention chirurgicale. Trois jours plus tard, le 26 novembre, il était convoqué à la Préfecture de police d'Abidjan, où il s'est présenté accompagné de ses avocats.

À l'issue de cette convocation, il a été placé en garde à vue, puis déféré, le 27 novembre 2025, devant le parquet du Pôle pénal d'Abidjan. Un juge d'instruction l'a ensuite inculpé avant de le placer sous mandat de dépôt au Pôle pénitentiaire d'Abidjan (ex-Maca).

Le porte-parole du Pdci-Rda avait été écroué pour des faits qualifiés de « terrorisme », de « complot contre l'autorité de l'État » et d'« atteinte à l'ordre public », parmi 18 chefs d'accusation, dont certains particulièrement graves, tels que « actes terroristes » et « assassinat ». Une situation judiciaire lourde, qui n'a toutefois pas empêché le responsable politique de demeurer actif sur le plan électoral.

Fait marquant de ce dossier, Bredoumy Soumaïla s'est présenté aux élections législatives du 27 décembre 2025 alors qu'il était détenu. Il a été brillamment élu député dans la circonscription de Kokomian, Tankessé et Tienkoikro, confirmant ainsi son ancrage politique local. Dans son communiqué de fin d'année, il avait exprimé sa gratitude au Pdci-Rda, à son président Tidjane Thiam, ainsi qu'aux électeurs qui lui ont renouvelé leur confiance, tout en lançant un appel à la paix et à la réconciliation.

Cette liberté provisoire ouvre désormais la voie à une prise de contact directe avec ses électeurs, comme l'a laissé entendre son entourage. Le nouvel élu pourra ainsi aller remercier personnellement les populations de sa circonscription pour leur soutien, tout en poursuivant son combat politique et judiciaire.

Dans un contexte politique encore sensible, cette décision judiciaire marque une étape importante, à la fois pour l'homme, pour son parti et pour le débat démocratique en Côte d'Ivoire.