Le Chef de l'État appelle le gouvernement à traduire l'adhésion populaire en résultats concrets.

Réunis le mercredi 7 janvier 2026, au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau, pour le premier Conseil des ministres de la nouvelle année, le Président de la République, Alassane Ouattara, a livré un message empreinte de solennité, de gratitude et d'exigence.

À l'occasion de cette rencontre inaugurale, le Chef de l'État a adressé ses vœux à l'ensemble du gouvernement, tout en fixant un cap clair : accélérer l'exécution des projets pour améliorer plus rapidement les conditions de vie des populations, dans le respect du contrat social et de l'orthodoxie budgétaire.

Dès l'entame de son propos, le Président Ouattara s'est dit « particulièrement heureux » de retrouver les membres du gouvernement pour ce premier Conseil des ministres de l'année 2026. Il a exprimé sa reconnaissance au Premier ministre pour ses vœux, avant d'en adresser à son tour à l'ensemble de l'équipe gouvernementale.

« Je voudrais, avant tout propos, vous exprimer, Monsieur le Premier ministre, mes sincères remerciements pour les vœux chaleureux à mon endroit, à celui de la Première dame et du vice-Président. En retour, je voudrais exprimer à chacune et à chacun de vous mes vœux les meilleurs pour l'année 2026 », a déclaré le Chef de l'État.

Souhaitant que la nouvelle année soit placée sous le signe du bien-être et de la réussite collective, il a ajouté : « Que cette année soit pour vous une année pleine de santé, de bonheur, de prospérité, de succès dans tous vos projets. Ces vœux s'adressent également à vos familles, à vos proches ainsi qu'à l'ensemble de nos collaborateurs ».

Le Président de la République a salué les résultats issus des récentes élections, qu'il considère comme un symbole fort de l'adhésion des populations aux politiques publiques menées par le gouvernement. « J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre appréciation des résultats enregistrés au terme des élections, symbole de l'adhésion de la population à nos politiques et à notre ambition pour la Côte d'Ivoire », a-t-il souligné.

Pour Alassane Ouattara, cette confiance renouvelée des citoyens impose une responsabilité accrue à l'exécutif : « Cette forte adhésion de nos concitoyens nous invite à faire davantage d'efforts pour accélérer le rythme d'exécution des programmes et projets, afin de permettre d'améliorer plus vite les conditions de vie de nos populations ».

Revenant sur son adresse à la Nation du 31 décembre 2025, le Chef de l'État a rappelé les piliers fondamentaux de l'action gouvernementale pour 2026 : le respect du contrat social, la paix, la sécurité et la solidarité nationale, sans oublier le développement économique et social. « J'ai rappelé votre engagement à respecter le contrat social avec la population, à œuvrer pour la consolidation de la paix, la sécurité et la solidarité nationale. Et deuxièmement, pour le développement économique et social », a insisté le Président.

Dans un ton ferme et mobilisateur, Alassane Ouattara a exhorté les ministres et l'ensemble de l'administration à produire des résultats concrets sur le terrain. « J'attends de chacun de vous et de notre administration dans son ensemble, des résultats concrets, aussi bien en matière d'amélioration de la qualité des services rendus aux populations qu'en matière de réalisation d'infrastructures, dans le respect de l'orthodoxie budgétaire », a-t-il martelé.

Concluant, le Président de la République a rappelé que l'ambition d'une Côte d'Ivoire forte et prospère ne peut rester théorique. « Notre ambition pour une grande Côte d'Ivoire doit se traduire sur le terrain à travers des actions efficaces, innovantes et durables », a-t-il affirmé, avant de renouveler ses vœux de réussite à l'ensemble du gouvernement.

C'est sur cette note d'engagement et d'exigence que le Chef de l'État a clos son propos, souhaitant à tous une « excellente année 2026 », placée sous le signe de l'action, de la stabilité et du progrès partagé.