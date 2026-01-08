Congo-Kinshasa: Lancement d'une nouvelle plaque d'immatriculation en RDC

Lancement ce mardi 06 janvier en RDC d'une nouvelle plaque minéralogique sécurisée des véhicules. Selon la Direction Générale des Impôts, celle-ci remplace l'ancienne dans le souci d'améliorer la sécurité des automobilistes, d'harmoniser le système national d'immatriculation des véhicules et de faciliter le contrôle routier par les services de la police.

Cette annonce a suscité une vague d'indignation et de colère au sein de la population, surtout qu'elle intervient quelques temps après les opérations d'obtention de permis de conduire et du contrôle technique automobile. Pourquoi lancer une nouvelle plaque minéralogique alors que la DGI a du mal à satisfaire les demandes de l'actuelle plaque en circulation ?

Jody Daniel Nkashama a eu des échanges sur cette affaire qui défraie la chronique avec Chief Chipamba NgambaMalu, Coordonnateur National de l'Union pour la Défense des Droits des Consommateurs (UDECOM)