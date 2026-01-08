Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 janvier 2026

revue de presse

Cote d'Ivoire : Le président Ouattara met fin aux fonctions du gouvernement après les législatives

À l’issue des élections législatives du 27 décembre 2025, qui ont conduit à l’élection de plusieurs membres du gouvernement à l’Assemblée nationale, le Premier ministre, Robert Begré Mambé, a présenté la démission de son équipe. Cette démission a été acceptée par le président de la République, Alassane Ouattara.

Dans ce cadre, le chef de l’État a signé, ce mercredi 7 janvier 2026, plusieurs décrets mettant fin aux fonctions de l’exécutif en place. Deux décrets ont été pris au titre du gouvernement. Le premier met fin aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu’à celles de l’ensemble des membres du gouvernement. Le second concerne la cessation des fonctions des ministres-gouverneurs des districts autonomes. [Source allAfrica]

France - Le Sénégal prend la présidence de la Confédération des Alumni de l'Ena/Insp

Le Sénégal a été élu à la présidence de la Confédération internationale des Alumni de l'Ena/Insp de France pour l'année 2026, succédant ainsi à l'Allemagne. Ce réseau mondial regroupe 47 associations nationales d'anciens élèves réparties sur cinq continents et constitue une plateforme de réflexion stratégique sur le service public et de solidarité entre anciens élèves.

Depuis le 1er janvier 2026, Abdoulaye Gueye, Président de l'Association sénégalaise des Anciens Élèves de l'Ena/Insp et Secrétaire général du ministère des Infrastructures, assure cette présidence pour un mandat d'un an. Son objectif est de renforcer les liens entre les associations nationales, contribuer à la réflexion sur la gouvernance publique mondiale et servir d'interlocuteur auprès de l'Insp de France. [Source Le Soleil]

Le Maroc participera au Black Lion Air Show 2026 en Éthiopie

Le Royaume figure parmi les forces aériennes étrangères conviées au Black Lion Air Show 2026, manifestation organisée en Éthiopie à l’occasion du 90ᵉ anniversaire de l’aviation militaire éthiopienne.

Le Maroc prendra part au Black Lion Air Show 2026, événement aéronautique international prévu du 24 au 28 janvier à Addis-Abeba, selon la documentation institutionnelle publiée par les autorités militaires éthiopiennes.

Cette manifestation est organisée par la Ethiopian Air Force dans le cadre de la célébration du 90ᵉ anniversaire de sa création. Les organisateurs indiquent que plusieurs forces aériennes étrangères ont été officiellement invitées à participer aux démonstrations et aux échanges programmés durant cinq jours. (Source Apanews)

Élection présidentielle en Centrafrique : Touadéra réélu, l’opposition dénonce une fraude massive

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a été déclaré vainqueur du scrutin présidentiel du 28 décembre avec 76,15 % des voix, selon les résultats provisoires de l’Autorité nationale des élections (ANE).

Son principal opposant, Anicet-George Dologuélé, arrivé second avec 14,66 % des suffrages, dénonce une « fraude massive » et menace de saisir le Conseil constitutionnel. Le taux de participation s’est élevé à 52,43 % lors de ce quadruple scrutin organisé dans un contexte sécuritaire tendu, les résultats définitifs devant être proclamés à la mi-janvier. (Source Africa Radio)

Niger : L'ancien ministre Moustapha Barké discrètement libéré

Des proches de l’ancien ministre du Pétrole, Mahaman Moustapha Barké, ont confirmé sa libération ce mardi 6 janvier 2026. Détenu au secret depuis son arrestation en janvier 2025, aucune procédure judiciaire n’avait été enclenchée à son encontre. La junte au pouvoir n’a d’ailleurs jamais communiqué sur cette arrestation.

Pour des raisons de sécurité, c’est en requérant l’anonymat qu’un membre de la famille et un ex-collaborateur de l’ancien ministre ont confirmé sa libération. Mahaman Moustapha Barké est présenté comme un proche de l’actuel Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine.

Les deux hommes ont d’ailleurs été nommés ensemble, le 9 août 2023, au sein du gouvernement, le premier mis en place à la suite du coup d’État contre le président Mohamed Bazoum. (Source RFI)

Mpox : Les Comores demandent un certificat médical aux voyageurs en provenance de Madagascar

Les autorités comoriennes renforcent leur dispositif de prévention sanitaire face à la circulation de cas de Mpox (variole du singe) à Madagascar. Dans une note d’information datée du 6 janvier 2026, le ministère de la Santé et de la Protection sociale annonce l’exigence d’un certificat médical obligatoire pour tout voyageur arrivant aux Comores en provenance de la Grande Île.

Cette décision s’inscrit dans un contexte sanitaire régional marqué par la détection de cas de Mpox à Madagascar et par l’intensité des échanges humains, commerciaux et économiques entre les deux pays. Les autorités comoriennes indiquent avoir pris cette mesure conformément aux recommandations internationales en matière de santé publique, afin de renforcer la prévention et la surveillance sanitaire aux frontières. [Comoresechos24.com]

États-Unis et Afrique du Sud s’accordent sur le programme d’accueil des Afrikaners

Washington et Pretoria ont conclu un compromis discret sur la poursuite d’un programme controversé des États-Unis visant à accueillir des Afrikaners sud-africains en tant que réfugiés, malgré des désaccords persistants entre les deux capitales.

Cet accord repose sur une série d’échanges diplomatiques tenus en fin décembre 2025, selon des informations.

Depuis plusieurs mois déjà, l’administration américaine a mis en place une initiative d’asile destinée principalement aux Afrikaners, une communauté d’origine européenne en Afrique du Sud, dans le cadre d’une politique migratoire justifiée par Washington comme une réponse à des allégations de discrimination grave. [Source Beninwebtv]

L'UA appelle à la révocation de la reconnaissance d'Israël envers le Somaliland

Le Conseil pour les affaires politiques, la paix et la sécurité de l'Union Africaine a demandé mardi la « révocation immédiate » de la reconnaissance par Israël du Somaliland.

Le 27 décembre dernier, Israël a officiellement reconnu le Somaliland comme État indépendant, une décision qui a suscité de vives réactions dans la Corne de l’Afrique.

Dix jours plus tard, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sara, s’est rendu à Hargeisa, capitale du Somaliland, pour une visite officielle. [Source Africanews]

Gabon : 9 milliards pour l’éducation populaire et la culture, mais engloutis dans les salaires

Dans la Loi de finances 2026, la culture et l’éducation populaire, regroupées sous la mission 6, héritent d’un budget de 9,4 milliards de FCFA, en légère hausse par rapport aux 9,2 milliards de 2025.

Sur le papier, l’effort peut sembler louable. Dans les faits, cette progression de 182 millions de FCFA apparaît marginale et surtout peu porteuse de transformation. L’analyse de la structure des dépenses révèle une constante préoccupante, l’essentiel des crédits est absorbé par les charges de fonctionnement, principalement les salaires, au détriment de l’investissement et des actions de terrain. [Source GabonMediaTime]

Législatives et Communales 2026 au Bénin : Ce que la loi exige des électeurs

Au Bénin, les électeurs sont appelés aux urnes le 11 janvier pour les élections communales et législatives. À mesure que l’échéance approche, le Code électoral rappelle que le vote n’est pas un geste libre de toute règle. Il est un droit, certes, mais aussi un acte strictement encadré par la loi.

Le vote est personnel et sans équivoque. Selon la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral, telle que modifiée, l’article 5 rappelle que « le suffrage est universel, égal et secret ». Concrètement, nul ne peut voter à la place d’un autre. Nul ne peut voter deux fois. Toute tentative en ce sens relève de la fraude, avec les conséquences juridiques que cela implique. [Source africaho.bj]