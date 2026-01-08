Sénégal: Bassirou Diomaye Faye au Koweït et aux Emirats Arabes unis à partir de lundi

7 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye va effectuer une visite officielle au Koweït du 12 au 14 janvier, a appris l'APS de source officielle.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le président de la République se rendra aussi aux Emirats Arabes unis le 15 janvier pour prendre part à la Semaine de la Durabilité d'Abu Dhabi.

La Semaine de la Durabilité d'Abu Dhabi est une plateforme mondiale majeure pour aborder les défis de la durabilité, réunissant leaders, entreprises et innovateurs pour accélérer la transition énergétique et les solutions durables.

L'édition 2026 est prévue du 11 au 17 janvier.

