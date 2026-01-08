Sénégal: Commercialisation de la production agricole - Le Président Faye demande au gouvernement de prendre les mesures idoines

Dakar — Le président de la République a demandé, mercredi, en Conseil des ministres, au chef du gouvernement de prendre toutes les mesures idoines en vue d'assurer les meilleures conditions de financement et de commercialisation de la production agricole.

"Considérant que la campagne de commercialisation agricole constitue une période cruciale de la vie économique et sociale nationale, le Président de la République demande au Premier Ministre de prendre toutes les mesures idoines en vue d'assurer les meilleures conditions de financement et de commercialisation de la production agricole", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Selon la même source, Bassirou Diomaye Faye a rappelé, en outre, "l'impératif d'une refondation consensuelle de la politique agricole, basée sur la maitrise de l'eau, l'extension des aménagements".

A cela s'ajoutent l'amélioration des équipements et des rendements, le développement d'unités de stockage et de conservation des produits, ainsi que la révision concertée des cadres de financement et de subvention.

Selon le chef de l'Etat, "cette refondation intègre la restructuration des marchés agricoles, la redéfinition du modèle économique de l'Agriculture et le développement de l'agro-industrie nationale".

Le président Faye a, enfin, demandé au gouvernement de "veiller à l'adoption, en Conseil des Ministres, avant la fin du mois de janvier 2026, du projet de loi d'orientation agrosylvopastorale et halieutique et de ses textes d'application".