Sénégal: Ousmane Sonko réaffirme la priorité que le gouvernement accorde à la campagne de commercialisation de l'arachide

Dakar — Le Premier ministre a réaffirmé, mercredi, en Conseil des ministres, la priorité que le gouvernement accorde à la campagne de commercialisation de l'arachide, a-t-on appris de source officielle.

Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, Ousmane Sonko a rappelé la tournée qu'il a effectuée dans le bassin arachidier, lundi et mardi, afin "d'apprécier l'état d'avancement du dispositif de commercialisation de l'arachide et de mesurer l'effectivité des orientations arrêtées par le gouvernement".

Dans le communiqué du Conseil des ministres, il a souligné que cette mission "a permis de faire des échanges directs avec les acteurs (producteurs, opérateurs économiques, huiliers industriels, transporteurs, banquiers, collectivités territoriales et services techniques de l'État".

Cette tournée a également permis d'identifier "les contraintes opérationnelles persistantes afférentes au respect du prix plancher, au manque de liquidité financière et de fluidité des paiements, à la taxe à l'exportation, à l'insuffisance des points de collecte et à la lenteur dans le déchargement des camions".

Selon le Premier ministre, "l'État demeure pleinement engagé à garantir un prix juste aux producteurs, assurer la fluidité des paiements, sécuriser les circuits de collecte et de transport, protéger les installations industrielles et veiller à l'application rigoureuse des décisions issues des Conseils interministériels dédiés".

Il a souligné les mesures arrêtées par le gouvernement dans ce cadre, relevant que pour la SONACOS, il a été retenu de faire passer l'objectif de 250 000 tonnes à 450 000 tonnes.

Concernant le financement, il a annoncé que le ministre des Finances et du Budget a pu mobiliser 50 milliards de francs CFA, dont 22 milliards auprès de La Banque agricole (LBA) et 28 milliards auprès de la Banque nationale de développement économique (BNDE), suivant une intervention par adjudication sur le marché monétaire.

Il a précisé que "la subvention aux industriels sera accordée à ceux qui justifieront leur approvisionnement direct à partir des points de collecte et suivant le prix plancher".

Au sujet de l'exportation de graines, la suspension de la taxe de 40f/kg est conditionnée à la justification de l'approvisionnement exclusive, par les opérateurs exportateurs, aux points de collecte agréés, a-t-il fait part.

Selon le communiqué, le Premier ministre a également demandé de "veiller à l'installation et au fonctionnement effectif des points de collectes agréés et de mobiliser tous les moyens disponibles pour mettre un terme à l'approvisionnement des OPS (Opérateurs privés stockeurs) par des circuits parallèles".

Il a préconisé "la révision de la politique de la filière", rapporte la même source, signalant qu'à cet effet, un Comité sera mis en place pour "formuler des propositions de la nouvelle politique arachidière du Sénégal".

Concernant la situation du riz produit dans le Nord du pays, le Premier ministre a demandé au ministre chargé du Commerce de lui présenter "un plan d'actions opérationnel et structuré, pour le déstockage et la commercialisation.