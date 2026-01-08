Sénégal: 'La qualité du service public' au menu de la prochaine Conférence des administrateurs et managers publics (Officiel)

7 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La prochaine Conférence des administrateurs et managers publics (CAMP) sera placée sous le thème de "la qualité du service public", a annoncé, le chef de l'Etat, mercredi, en Conseil des ministres.

"Soulignant l'impératif de consolider un Etat de proximité, une administration efficace et performante et la digitalisation des procédures, le Président de la République décide de placer la prochaine Conférence des administrateurs et managers publics (CAMP) sous le thème de +la qualité du service public+ (...)", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République a également décidé de placer la cinquième Conférence sociale sous le thème de "la productivité au Travail".

La même source ajoute qu'en outre, le chef de l'Etat a indiqué au Premier ministre "l'urgence d'accélérer les restructurations de la sphère publique, en vue d'alléger le fonctionnement des administrations et du secteur parapublic".

Bassirou Diomaye Faye a souligné "son attachement particulier à la mise en œuvre des réformes du secteur de la santé, à l'optimisation des systèmes de financement publics, au fonctionnement régulier des universités et des établissements d'enseignement supérieur publics, au développement de la formation professionnelle et technique et au bon déroulement de l'année scolaire".

