Congo-Kinshasa: Poursuite des combats au Sud et Nord-Kivu un mois après l'accord de Washington, Patrick Muyaya donne la version officielle

7 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un mois après l'entérinement par les présidents Felix Tshisekedi et Paul Kagame, de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington, les combats se poursuivent sur les différents fronts au Nord et au Sud-Kivu entre d'un côté les FARDC appuyées par les Wazalendo et de l'autre, l'AFC/M23 appuyés par l'armée rwandaise.

Au Nord-Kivu, les affrontements sont signalés à Masisi où les récents bombardements ont fait une dizaine de victimes parmi les civils. Les affrontements sont également en cours dans quelques localités de Walikale.

Quant à Uvira au Sud-Kivu, la présence du M23 y est remarquée malgré l'annonce unilatérale du retrait de la rébellion de cette ville.

Les FARDC et les M23 continuent à se disputer le contrôle de certaines localités dans cette partie du Sud-Kivu.

Question :

-Quelle lecture faire de la situation sécuritaire au Nord et Sud-Kivu un mois après l'entérinement de l'accord de paix à Washington

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.