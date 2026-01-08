Congo-Kinshasa: Poursuite des combats au Sud et Nord-Kivu un mois après l'accord de Washington, Patrick Muyaya donne la version officielle

Un mois après l'entérinement par les présidents Felix Tshisekedi et Paul Kagame, de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington, les combats se poursuivent sur les différents fronts au Nord et au Sud-Kivu entre d'un côté les FARDC appuyées par les Wazalendo et de l'autre, l'AFC/M23 appuyés par l'armée rwandaise.

Au Nord-Kivu, les affrontements sont signalés à Masisi où les récents bombardements ont fait une dizaine de victimes parmi les civils. Les affrontements sont également en cours dans quelques localités de Walikale.

Quant à Uvira au Sud-Kivu, la présence du M23 y est remarquée malgré l'annonce unilatérale du retrait de la rébellion de cette ville.

Les FARDC et les M23 continuent à se disputer le contrôle de certaines localités dans cette partie du Sud-Kivu.

Question :

-Quelle lecture faire de la situation sécuritaire au Nord et Sud-Kivu un mois après l'entérinement de l'accord de paix à Washington