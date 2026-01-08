Sénégal: Nouakchott déploie sa machine supersonique pour la visite de son Premier ministre Moctar Ould Djay

Révélée en exclusivité par Confidentiel Afrique vendredi la visite du Premier ministre mauritanien Moctar Ould DJAY débute ce jeudi 8 janvier pour s'achever le vendredi 9 dans l'après- midi. Nouackchott va dépêcher dans la capitale sénégalaise une lourde artillerie composée d'une dizaine de ministres, de membres de son cabinet, d'experts et de personnalités influentes du secteur privé. EXCLUSIF

Selon une source autorisée contactée par Confidentiel Afrique, le Chef du gouvernement mauritanien Moctar Ould DJAY voyagera à bord d'un appareil de la flotte Mauritania Airlines en compagnie d'une dizaine de ministres dont entre autres: (Affaires Étrangères, Intérieur, Mines, Pétrole, Équipement, Élevage, Transport, Secrétariat général du Gouvernement), de son Directeur de Cabinet, de quatre conseillers, de 14 experts sectoriels et de plusieurs représentants du secteur privé mauritanien.

Le Premier ministre Moctar Ould DJAY foulera ce jeudi à 9 heures locales le tarmac de l'aéroport Leopold Sedar Senghor et non Blaise Diagne de Diass avant de se rendre à la Primature pour un tête- à- tête avec son homologue sénégalais Ousmane SONKO qui sera suivi d'une séance d'échanges élargie à la délégation mauritanienne. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le Président Bassirou Diomaye Faye recevra dans l'après- midi en audience le Premier ministre mauritanien en compagnie de son homologue Ousmane SONKO.

La journée du vendredi 9 janvier sera consacrée à la Réunion du Conseil Sénégal- Mauritanie, qui sera suivie dans la foulée de la visite de la délégation mauritanienne au Musée du Prophète ( PSL), de la prière à la mosquée Massalikoul Djinal. Pour boucler la boucle, une visite hautement stratégique est prévue dans l'agenda officiel sur le Terminal gazier de la compagnie ELTON, une success- story de l'exemplarité et de la réussite d'un partenariat entrepreneurial sénégalo- mauritanien.

Le retour sur Nouakchott du Premier ministre Moctar Ould DJAY et de la délégation qui l'accompagne est prévue vendredi 9 janviet en début de soirée. Plusieurs accords dans des domaines stratégiques seront signés dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux États.