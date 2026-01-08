Madagascar: Deci-delà

Cinéma

« Nofinofy » projeté à Paris

Le film « Nofinofy » sera projeté le 12 janvier au mk2 Bibliothèque x Centre Pompidou à Paris. Ce documentaire de 73 minutes, du réalisateur Michaël Andrianaly, suit Roméo, un coiffeur de rue à Toamasina, qui doit trouver de nouvelles façons de vivre après la destruction de son salon.

La projection s'inscrit dans le cadre de « La cinémathèque idéale des banlieues du monde », un projet coorganisé par les Ateliers Médicis, la Bibliothèque publique d'information et le Centre Pompidou, visant à mettre en lumière les récits des quartiers populaires à travers le cinéma.

Michaël Andrianaly, réalisateur reconnu, a déjà sorti plusieurs œuvres, telles que « Todisoa et les pierres noires » en 2013 et « Njaka kely » en 2025. Quant à « Nofinofy », il a été doublement primé à Cinéma du Réel et à l'Étoile de la Scam.

Slam D'hier à demain avec Toamaslam Taly

Le Toamaslam Taly donne le ton à sa toute première scène slam de l'année. L'association donne rendez-vous le samedi 10 janvier 2026 à 14h30 pour un après-midi de poésie et d'échanges enrichissants à l'Alliance française de Toamasina.

Cet événement marquera un moment fort de rencontre entre générations, où les époques se mêleront pour célébrer le parcours des poètes établis tout en accueillant chaleureusement les nouvelles voix.

Ce dialogue intergénérationnel promet d'être le terreau fertile de projets futurs, où l'expérience des anciens rencontrera l'énergie créative des jeunes talents. L'événement est placé sous le signe de la transmission, avec le thème « D'hier à demain ».

Création littéraire Concours sur l'exposition « Zafimaniry Doria »

Dans le cadre de l'exposition « Zafimaniry Doria : le souffle d'une mémoire vivante » de Tangalamamy, un concours de création littéraire est ouvert à tous. Les participants sont invités à découvrir l'exposition à l'IFM et à utiliser un panneau explicatif pour analyser la fenêtre sculptée traditionnelle.

Ils devront ensuite rédiger un texte original interprétant les symboles de cette fenêtre, au choix sous forme de poésie, d'essai ou de narration. Les œuvres doivent être publiées sur les réseaux sociaux en taguant TangalaMamy.

Un jury, composé de TangalaMamy et de représentants de l'IFM, sélectionnera le texte le plus inspirant. La date limite de soumission est fixée au 28 janvier 2026, et le gagnant sera annoncé le 31 janvier 2026. À la clé, un tirage photographique est à remporter parmi les oeuvres exposées.