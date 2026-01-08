Cote d'Ivoire: Action sociale - Des vivres et des non-vivres offerts à de nouvelles mamans

Plusieurs nouvelles mamans ont débuté l'année 2026 dans la joie. En effet, en plus d'avoir mis au monde leurs bébés dans de bonnes conditions, elles ont reçu des vivres et des non-vivres composés de riz, d'huile, de numéraire et de kits d'accouchement, dont des berceaux.

Ces dons ont été faits le 3 janvier 2026, par la directrice générale adjointe des Affaires maritimes, le lieutenant-colonel Ninsemon Kida Rose, qui a choisi de marquer la date symbolique de son anniversaire par un acte de solidarité et d'humanité. À cette occasion, elle s'est rendue dans plusieurs maternités du District autonome d'Abidjan, dont celle de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Adjamé, afin d'apporter du sourire aux jeunes mamans.

Selon elle, cette initiative, empreinte d'émotion et de sens, visait à partager des moments de joie avec les jeunes mères et les nouveau-nés, symboles de vie, d'espoir et de renouveau. À travers des échanges chaleureux, des gestes de soutien et les présents offerts, cette action a permis au lieutenant-colonel de rappeler l'importance de l'accompagnement des mères dès les premiers instants de la vie.

« Plus qu'une célébration personnelle, ce geste se veut un symbole fort de gratitude et de transmission, illustrant la conviction que la vie est un cycle où chaque naissance représente une bénédiction et une promesse pour l'avenir », a-t-elle souligné.

Ninsemon Kida Rose a indiqué s'inspirer de la grande vision et de l'excellent leadership du Chef de l'État, Alassane Ouattara, appelant à cultiver, entre les Ivoiriens, les valeurs de partage et de solidarité, gages d'une Côte d'Ivoire unie et rassemblée.

Partout où elle est passée, ce sont des bénéficiaires visiblement émues qui ont exprimé leur reconnaissance à la donatrice du jour pour cette attention toute particulière, qui contribue, sans nul doute, à renforcer les valeurs de fraternité au sein de la population ivoirienne.