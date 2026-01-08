Cote d'Ivoire: ART oratoire - La 5e édition du concours national des 'Grands Débatteurs' s'ouvre le 10 janvier à Abidjan

La 5e édition du concours « Les Grands Débatteurs » démarrera le samedi 10 janvier 2026 à Abidjan. C'est ce qui ressort d'un communiqué transmis par les organisateurs.

Le concours « Les Grands Débatteurs » vise à stimuler l'esprit critique, à promouvoir la tolérance démocratique et à former les leaders de demain, capables de défendre leurs idées avec rigueur et élégance. Sont concernés par cette compétition les jeunes Ivoiriens, étudiants ou non, âgés de 18 à 40 ans.

Le lancement de cette 5e édition sera ponctué par deux confrontations. Pour la première, les équipes s'affronteront autour de thèmes d'actualité en 2026. Il s'agira des équipes « Les Titans de Bouaké », représentant l'Université Alassane Ouattara, et « Les Orphées », issues de l'organisation Toastmasters International. Les deux formations débattront autour d'un sujet crucial : « Les réseaux sociaux : outil de renforcement ou de fragilisation de la démocratie ? ».

La seconde mettra aux prises « Gentle Code », une équipe issue d'une université privée et « Oratio Nova », représentant la faculté de pharmacie de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Le thème du débat sera : « La Cedeao est-elle réellement efficace dans la promotion de la stabilité politique et économique en Afrique de l'Ouest ? ».

Le public est attendu en grand nombre pour encourager l'excellence et surtout découvrir le jeune talent capable de captiver le jury par l'impact de ses mots. Les phases éliminatoires sont prévues les 10, 24 et 31 janvier 2026, tandis que la grande finale se tiendra le 25 avril 2026, avec à la clé un prix d'un million de Fcfa.

Lancé en 2022, le concours national « Les Grands Débatteurs » a pour vocation de former les futurs leaders ivoiriens et des orateurs citoyens appelés à influencer positivement la vie politique et sociale de la Côte d'Ivoire.