Afrique: Promotion du contenu local - Endeavour Mining dresse le bilan de ses activités

Dakar — Endeavour Mining, une multinationale spécialisée dans l'exploitation minière au Sénégal et dans plusieurs pays africains, dit avoir réalisé 81% de ses dépenses auprès de fournisseurs locaux en 2024, pour un total estimé à 1,2 milliards de dollars d'achats représentant sa contribution aux développement des économies nationales concernées.

"En 2024, Endeavour Mining a collaboré avec près de 1 200 entreprises nationales et locales en Afrique de l'Ouest. 81 % des dépenses ont été réalisées auprès de fournisseurs établis dans les pays d'opération, représentant 1,2 milliard de dollars d'achats, illustrant la contribution concrète du Groupe au développement des économies nationales et régionales", écrit l'entreprise minière dans un communiqué.

Elle souligne que ces résultats s'inscrivent dans sa politique de contenu local 2024-2028, laquelle formalise son engagement "à privilégier les achats locaux, à soutenir le développement des fournisseurs à travers la formation, le mentorat et l'assistance financière, et à promouvoir une participation accrue des entreprises dirigées par des femmes au sein de ses chaînes d'approvisionnement".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Dans ce cadre, relève le communiqué, plusieurs initiatives pionnières ont été déployées afin de renforcer durablement l'écosystème des fournisseurs, notamment le lancement de l'Accélérateur du contenu local (ACL) en avril 2025, une plateforme régionale réunissant entreprises minières, institutions financières, fédérations professionnelles et experts sectoriels", avec pour objectif "d'améliorer la compétitivité des fournisseurs, de faciliter leur accès au financement et d'encourager l'harmonisation des pratiques à l'échelle ouest-africaine".

Endeavour Mining signale avoir par ailleurs noué, parallèlement à cette dernière initiative, "des partenariats stratégiques" avec des institutions financières, afin de co-développer des solutions de financement adaptées aux réalités des PME de la chaîne d'approvisionnement minière et de lever les freins structurels à leur croissance.

"En combinant accompagnement technique, accès au financement et dialogue multi-acteurs, cette approche vise à structurer un tissu de fournisseurs plus résilient, plus performant et mieux intégré aux chaines de valeur du secteur minier, au bénéfice des économies nationales et communautés locales", relève le communiqué.

La multinationale signale par ailleurs avoir récompensé cinq de ses entreprises partenaires, dans le cadre d'une initiative dénommée "Prix des Fournisseurs", dont la deuxième édition se tient après une première organisée en marge du Salon international des ressources extractives d'Afrique de l'Ouest (SIREXE) en 2024.

Les entreprises en question ont été récompensés "pour la qualité de leurs performances, leur respect des standards de sécurité, leur compétitivité économique ainsi que leur engagement environnemental et communautaire".

"Cette reconnaissance s'inscrit dans une dynamique visant à valoriser l'excellence opérationnelle et à renforcer durablement le tissu de fournisseurs du secteur minier ouest-africain", selon Endeavour Mining.

"Ces distinctions illustrent l'ambition d'Endeavour Mining de valoriser des partenaires capables de répondre à la fois aux exigences opérationnelles et aux standards extra-financiers du secteur minier. Elles contribuent à structurer un tissu de fournisseurs plus compétitif, créateur d'emplois et générateur de retombées économiques tangibles pour les pays hôtes du Groupe", note le communiqué.