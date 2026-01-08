Afrique: CAN 2025 - Sénégal-Mali, un duel ouest-africain pour une place en demi-finale

Le Sénégal va tenter de décrocher une dix-septième victoire face au Mali, vendredi à 16h GMT, à Tanger pour une qualification en demi-finale de la CAN, lors de la deuxième confrontation entre les deux équipes dans l'histoire de la compétition.

Le Sénégal et le Mali se sont affrontés pour la première fois en phase finale de la CAN en 2004 en Tunisie lors d'un match de poule. Aigles et Lions s'étaient neutralisés (1-1). Le but sénégalais était marqué par le défenseur Habib Bèye.

Depuis leur première opposition en février 1963, lors d'un tournoi zonal, remporté par le Mali (3-1), les deux sélections se sont rencontrées à 41 reprises. Les Lions du Sénégal comptent seize victoires, contre dix pour les Aigles du Mali, tandis que quinze rencontres se sont soldées par un match nul.

Par la suite, le Sénégal et le Mali se sont affrontés dans le cadre des qualifications aux Jeux africains et à la CAN, en Coupe Amilcar Cabral, ainsi qu'en matchs amicaux.