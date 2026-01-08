Afrique: CAN 2025 - Sénégal-Mali, un duel ouest-africain pour une place en demi-finale

7 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Le Sénégal va tenter de décrocher une dix-septième victoire face au Mali, vendredi à 16h GMT, à Tanger pour une qualification en demi-finale de la CAN, lors de la deuxième confrontation entre les deux équipes dans l'histoire de la compétition.

Le Sénégal et le Mali se sont affrontés pour la première fois en phase finale de la CAN en 2004 en Tunisie lors d'un match de poule. Aigles et Lions s'étaient neutralisés (1-1). Le but sénégalais était marqué par le défenseur Habib Bèye.

Depuis leur première opposition en février 1963, lors d'un tournoi zonal, remporté par le Mali (3-1), les deux sélections se sont rencontrées à 41 reprises. Les Lions du Sénégal comptent seize victoires, contre dix pour les Aigles du Mali, tandis que quinze rencontres se sont soldées par un match nul.

Par la suite, le Sénégal et le Mali se sont affrontés dans le cadre des qualifications aux Jeux africains et à la CAN, en Coupe Amilcar Cabral, ainsi qu'en matchs amicaux.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.