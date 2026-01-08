Afrique: CAN 2025 - Égypte-Côte d'Ivoire, un duel au sommet en quarts de finale

Tanger — L'Égypte et la Côte d'Ivoire vont s'affronter en quart de finale, samedi à 19h GMT à Agadir, pour la 12e confrontation de leur histoire en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Leur dernier face-à-face en coupe d'Afrique remonte à l'édition 2022 au Cameroun, où l'Égypte avait éliminé la Côte d'Ivoire en huitièmes de finale après une séance de tirs au but remportée 5-4, après un score nul de 0-0.

Au total, les deux équipes se sont affrontées à 24 reprises, toutes compétitions confondues, entre phases finales et qualifications de la CAN et de la Coupe du monde, ainsi qu'en matchs amicaux.

Les Égyptiens dominent largement le bilan avec 13 victoires, contre 7 pour les Ivoiriens, tandis que quatre rencontres se sont soldées par un nul.

Les deux équipes sont jusque-là invaincues.

Si les Pharaons d'Égypte ont eu du mal à se défaire du Bénin en huitièmes de finale (3-1, après prolongations), les Éléphants de Côte d'Ivoire ont, eux, survolé leur match contre le Burkina Faso (3-0), dans une rencontre jugée convaincante.