Niger: L'ancien ministre Moustapha Barké discrètement libéré

Des proches de l'ancien ministre du Pétrole, Mahaman Moustapha Barké, ont confirmé sa libération ce mardi 6 janvier 2026. Détenu au secret depuis son arrestation en janvier 2025, aucune procédure judiciaire n'avait été enclenchée à son encontre. La junte au pouvoir n'a d'ailleurs jamais communiqué sur cette arrestation.

Pour des raisons de sécurité, c'est en requérant l'anonymat qu'un membre de la famille et un ex-collaborateur de l'ancien ministre ont confirmé sa libération. Mahaman Moustapha Barké est présenté comme un proche de l'actuel Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine. Les deux hommes ont d'ailleurs été nommés ensemble, le 9 août 2023, au sein du gouvernement, le premier mis en place à la suite du coup d'État contre le président Mohamed Bazoum.

Mahaman Moustapha Barké a été démis de ses fonctions un an plus tard, en août 2024, alors qu'il était en mission à l'étranger avant d'être arrêté, de nuit, à son domicile par des agents non identifiés, le 13 janvier 2025.

Alors qu'il était détenu dans les locaux de la Sûreté de l'État, ses proches et ses avocats n'ont pas eu accès à lui. Il n'a jamais été présenté à un juge et aucune charge ne lui a donc été notifiée. La junte n'a en effet jamais communiqué sur cette affaire. Ce 7 janvier, L'Enquêteur, quotidien privé du Niger titre d'ailleurs : « Après la prison sans motif, la libération sans explication ».

Dans les dossiers qu'il a suivis lorsqu'il était ministre, Mahaman Moustapha Barké a géré la crise diplomatique entre le Niger et le Bénin, notamment lorsque Cotonou a perturbé les chargements du pétrole acheminé via oléoduc depuis le nord-est du Niger jusqu'au port béninois de Sèmé-Kpodji.