Sénégal: Coopération économique - Les échanges commerciaux entre Dakar et Nouakchott en progression

7 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, M. Moctar Ould Djay, effectue une visite officielle au Sénégal du 8 au 9 janvier 2026. Ce premier déplacement à Dakar depuis sa nomination en août 2024 intervient dans un contexte de renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays.

Entre 2019 et 2023, le volume des flux commerciaux bilatéraux a connu une progression notable, passant de 43,1 milliards à 67,4 milliards de FCFA, malgré une certaine volatilité et une dépendance à des produits spécifiques. La balance commerciale est restée excédentaire en faveur du Sénégal, reflétant le dynamisme des exportations sénégalaises vers la Mauritanie.

Dans cette dynamique, le Conseil d'Affaires Mauritanie-Sénégal (CAMS), créé en marge du premier Forum économique sénégalo-mauritanien tenu à Dakar les 30 septembre et 1er octobre 2024, vise à stimuler les relations économiques et à favoriser des partenariats mutuellement avantageux entre les secteurs privés des deux pays.

La visite du Premier ministre mauritanien permettra aux deux Chefs de Gouvernement de faire le point sur l'état d'avancement des dossiers économiques bilatéraux, d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des accords existants et de définir de nouvelles pistes pour consolider les échanges commerciaux entre Dakar et Nouakchott.

