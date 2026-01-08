Sénégal: En visite officielle en Mauritanie, El Malick Ndiaye reçu par le Président Ghazouani

7 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

En visite officielle en République islamique de Mauritanie, le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a été reçu ce mercredi 7 janvier à Nouakchott par Monsieur Mohamed Ould Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie.

Accompagné de son homologue mauritanien, Mohamed Bemba Meguett, Président de l'Assemblée nationale de Mauritanie, ainsi que de Monsieur Thierno Souleymane Diack, Ministre-Conseiller, El Malick s'est « réjoui » de la qualité des échanges avec le Chef de l'État mauritanien, renseigne une note de l'Assemblée nationale.

