Sénégal: Décès de Seydou Madani Sy, ancien Médiateur de la République et premier recteur sénégalais de l'UCAD

7 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Ancien ministre de la Justice, Garde des sceaux (1986-1989) et ancien Médiateur de la République, Seydou Madani Sy est décédé mercredi à Dakar à l'âge de 93 ans, a-t-on appris. La triste nouvelle a été confirmée par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) qui, sur sa page officielle, a rendu hommage à « un bâtisseur de l'université sénégalaise ».

Figure majeure de l'histoire universitaire du Sénégal, le défunt fut également membre de la Commission nationale de réforme des institutions (Cnri).

Archiviste paléographe, docteur en droit (1964) et agrégé de droit public (1966), le professeur Seydou Madani Sy a consacré sa vie à l'enseignement, à la recherche et au service de l'État. Professeur de droit public à l'Université de Dakar, il fut doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques de 1968 à 1971, avant de devenir, de 1971 à 1986, le premier recteur sénégalais de l'Université de Dakar.

À ce poste, il incarna une université exigeante, souveraine et profondément engagée dans la construction intellectuelle du Sénégal indépendant. Son action a durablement marqué la gouvernance universitaire, la formation des élites et le rayonnement académique de l'Ucad.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après avoir pris sa retraite de la Fonction publique, il s'est consacré à la recherche en science politique et en histoire, notamment sur la période coloniale du Sénégal et du Soudan français au XIXe siècle.

Seydou Madani Sy fut également membre correspondant (3e section) de l'Académie depuis le 19 novembre 2010, membre correspondant de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Bordeaux depuis 1978, ainsi que membre titulaire de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal depuis 2010.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.