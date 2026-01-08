Sénégal: Décès de Seydou Madani Sy, ancien Médiateur de la République et premier recteur sénégalais de l'UCAD

Ancien ministre de la Justice, Garde des sceaux (1986-1989) et ancien Médiateur de la République, Seydou Madani Sy est décédé mercredi à Dakar à l'âge de 93 ans, a-t-on appris. La triste nouvelle a été confirmée par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) qui, sur sa page officielle, a rendu hommage à « un bâtisseur de l'université sénégalaise ».

Figure majeure de l'histoire universitaire du Sénégal, le défunt fut également membre de la Commission nationale de réforme des institutions (Cnri).

Archiviste paléographe, docteur en droit (1964) et agrégé de droit public (1966), le professeur Seydou Madani Sy a consacré sa vie à l'enseignement, à la recherche et au service de l'État. Professeur de droit public à l'Université de Dakar, il fut doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques de 1968 à 1971, avant de devenir, de 1971 à 1986, le premier recteur sénégalais de l'Université de Dakar.

À ce poste, il incarna une université exigeante, souveraine et profondément engagée dans la construction intellectuelle du Sénégal indépendant. Son action a durablement marqué la gouvernance universitaire, la formation des élites et le rayonnement académique de l'Ucad.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après avoir pris sa retraite de la Fonction publique, il s'est consacré à la recherche en science politique et en histoire, notamment sur la période coloniale du Sénégal et du Soudan français au XIXe siècle.

Seydou Madani Sy fut également membre correspondant (3e section) de l'Académie depuis le 19 novembre 2010, membre correspondant de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Bordeaux depuis 1978, ainsi que membre titulaire de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal depuis 2010.