Sénégal: Ligue 2 - l'AS Douanes domine Port et conforte son statut de leader

Dakar — L'AS Douanes a dominé (2-0) le Port, ce mercredi, en match comptant pour la 10e journée, conservant du coup son fauteuil de leader de la Ligue 2 de football.

Les gabelous enregistrent ainsi leur cinquième victoire de la saison et comptent 19 points.

Vainqueur de Jamono de Fatick par un but à zéro, OSLO prend provisoirement la deuxième place du classement.

Les équipes du Dakar université club (DUC) et Ndiambour ont également signé des succès. Les étudiants du DUC ont battu (2-1) l'AS Kaffrine, tandis que Ndiambour a pris le dessus (1-0) sur l'avant-dernier du championnat de Ligue 2, Amitié FC. Dans le même temps, l'AS Saloum et Essamaye se sont neutralisés (0-0).

La 10e journée se poursuit jeudi avec les rencontres Thiès FC-Diambars, Guelwaars de Fatick-Teranga SC et Niary Tally Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) - AS Bambey.