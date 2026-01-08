Afrique: Quarts de finale de la CAN 2025 - Nigeria-Algérie, une revanche à prendre pour les Super Eagles

7 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger — Le Nigeria et l'Algérie vont se rencontrer pour la 10e fois en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football, samedi à 16 h 00 GMT, à Marrakech, mais pour la deuxième fois en match à élimination directe et sur le sol marocain.

Le premier match à élimination directe entre les Verts d'Algérie et les Super Eagles du Nigeria a eu lieu au Maroc également, lors de la CAN 1988.

La rencontre de ce samedi, pour les quarts de finale de la CAN 2025, est le 21e match entre les équipes nationales seniors d'Algérie et du Nigeria, toutes compétitions confondues.

L'Algérie a dominé le bilan des face-à-face, avec 9 victoires, contre 7 pour le Nigeria. Quatre de leurs rencontres se sont soldées par un match nul.

Le dernier match entre les Verts et les Super Eagles a eu lieu il y a une dizaine d'années. C'était un match amical dominé par l'Algérie, 1-0.

Les Super Eagles auront à cœur de prendre leur revanche face à des Algériens qui les ont empêchés de remporter le trophée continental en 1990 et d'arriver en finale de la CAN 2019, remportée par l'Algérie.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.