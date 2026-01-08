Afrique: Quarts de finale de la CAN 2025 - Nigeria-Algérie, une revanche à prendre pour les Super Eagles

Tanger — Le Nigeria et l'Algérie vont se rencontrer pour la 10e fois en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football, samedi à 16 h 00 GMT, à Marrakech, mais pour la deuxième fois en match à élimination directe et sur le sol marocain.

Le premier match à élimination directe entre les Verts d'Algérie et les Super Eagles du Nigeria a eu lieu au Maroc également, lors de la CAN 1988.

La rencontre de ce samedi, pour les quarts de finale de la CAN 2025, est le 21e match entre les équipes nationales seniors d'Algérie et du Nigeria, toutes compétitions confondues.

L'Algérie a dominé le bilan des face-à-face, avec 9 victoires, contre 7 pour le Nigeria. Quatre de leurs rencontres se sont soldées par un match nul.

Le dernier match entre les Verts et les Super Eagles a eu lieu il y a une dizaine d'années. C'était un match amical dominé par l'Algérie, 1-0.

Les Super Eagles auront à cœur de prendre leur revanche face à des Algériens qui les ont empêchés de remporter le trophée continental en 1990 et d'arriver en finale de la CAN 2019, remportée par l'Algérie.