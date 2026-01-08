Sénégal: Malick Ndiaye reçu par le président Ghazouani

Dakar — Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, en visite à Nouakchott, a été reçu en audience, mercredi, par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, a t-on appris de source officielle.

"Le président de l'Assemblée nationale était accompagné de son homologue mauritanien, Monsieur Mohamed Bemba Meguett, président de l'Assemblée nationale de Mauritanie, ainsi que de Monsieur Thierno Souleymane Diack, Ministre-Conseiller", rapporte l'institution parlementaire sénégalaise sur sa page Facebook.

Malick Ndiaye effectue depuis mardi une visite officielle en République islamique de Mauritanie sur invitation de son homologue Mohamed Bamba Meguett.

Selon la même source, à l'issue de son audience, le président de l'Assemblée nationale a salué "la qualité des échanges" avec le chef de l'État mauritanien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Après avoir transmis les salutations des autorités sénégalaises, il a rappelé que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques, fraternelles et de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie, notamment dans le domaine parlementaire", lit-on dans la publication.

Malick Ndiaye a, par la même occasion, réaffirmé la volonté commune des deux institutions législatives de consolider la diplomatie parlementaire au service de l'intégration sous-régionale, de la paix et du développement durable.

Auparavant, le président de l'Assemblée nationale sénégalaise et son homologue mauritanien ont visité l'Office national des musées.

Au premier jour de la visite les deux parties ont signé un protocole de coopération interparlementaire dans le cadre du renforcement des relations entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal.