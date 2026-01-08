Sénégal: Ligue 1 - Gorée renoue avec le succès et conserve son fauteuil de leader

Dakar — Le leader de la Ligue 1, l'Union sportive de Gorée, a renoué avec le succès en étrillant (3-0) l'ASC Cambérène, mercredi, en match comptant pour la 10e journée du championnat.

Après trois journées sans victoire, les insulaires signent leur cinquième succès de la saison en enfonçant l'équipe de Cambérène. L'US Gorée conserve ainsi son fauteuil et compte désormais 19 points.

Le dauphin, AJEL de Rufisque, a effectué un bon déplacement à Mbour en dominant, (2-0), le Stade de Mbour. Avec cette victoire, les Rufisquois restent à un point de l'US Gorée.

Le Casa sports a pris provisoirement la troisième place en battant, (3-2), la Linguère de Saint-Louis.

La 10e journée a été marquée aussi par les victoires de l'AS Pikine et des HLM de Dakar.

Les Pikinois ont dominé, (2-0), SONACOS, tandis que HLM a battu, (1-0), Guédiawaye FC.

Le choc entre Tengueth FC et l'US Ouakam s'est soldé par un nul vierge. Wally Daan a été tenu en échec, (1-1), par Dakar Sacré coeur (DSC).

La 10e journée prend fin, jeudi, avec la rencontre Jaraaf-Génération foot, une revanche de la finale de la Coupe du Sénégal.

Le champion sortant, le Jaraaf, vise une cinquième victoire d'affilée en recevant Génération Foot.

Malgré l'absence de son entraîneur Souleymane Diallo - superviseur pour les Lions à la CAN -, l'équipe de la Médina a retrouvé sa dynamique de la saison dernière.

Face aux académiciens de Déni Biram Ndao, dont les résultats sont pour l'instant mitigés (deux victoires, trois nuls et quatre défaites), le Jaraaf a l'occasion de titiller le leader et grand rival, Gorée.

Voici les résultats de la 10e journée :

Mercredi : Guédiawaye FC-HLM de Dakar : 0-1, US Gorée-Cambérène : 0-3, AS Pikine-SONACOS : 2-0, Casa-Linguère : 3-2, Teungueth FC-US Ouakam : 0-0, Stade de Mbour-AJEL : 0-2, Wally Daan-DSC : 1-1

Jaraaf-Génération Foot (jeudi)