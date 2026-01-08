Sénégal: Niakhène - Le maire plaide pour l'érection du poste de gendarmerie en brigade

7 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Niakhène — Le maire de la commune de Niakhène, Serigne Maï Dieng a plaidé pour l'érection du poste de gendarmerie basé dans cette localité, chef-lieu d'arrondissement du département de Tivaouane, en brigade de gendarmerie pour mieux faire face la recrudescence de l'insécurité.

Selon l'édile, Niakhène est confrontée à une montée du vol de bétail et du banditisme, des fléaux qui inquiètent les populations locales. "Un poste de gendarmerie, a-t-il dit, ne peut plus efficacement prendre en charge cette situation".

La municipalité, en collaboration avec la Gendarmerie nationale, a déjà construit une infrastructure adaptée, comprenant un bâtiment administratif et un logement du personnel.

Le maire de Niakhène sollicite ainsi l'appui des autorités compétentes, notamment celui du ministre des Forces armées, pour l'érection du poste existant en brigade de gendarmerie et l'affectation, dans les plus brefs délais, d'effectifs suffisants, afin de renforcer davantage la sécurité et de rassurer durablement les populations.

