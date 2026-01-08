Afrique: CAN 2025 - Mbaye, Baleba, Maza... ces jeunes révélations qui ont déjà marqué l'édition marocaine

Les quarts de finale de la CAN 2025, qui débutent vendredi 9 janvier, réservent des chocs prometteurs où aucun outsider n'a réussi à s'inviter cette année au Maroc. Parmi les équipes encore lice, les révélations ne manquent pas depuis le début de la compétition. Revue d'effectif des jeunes joueurs qui ont brillé avec leur sélection pour leur toute première participation à une Coupe d'Afrique et qui ne comptent pas s'arrêter là.

Ibrahim Mbaye, le super-sub (17 ans, Sénégal)

À seulement 17 ans, l'attaquant des Lions de la Téranga est déjà entré dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des nations en devenant le plus jeune joueur à inscrire un but dans la compétition au XXIe siècle. En huitièmes de finale, contre une équipe du Soudan accrocheuse, l'ailier a déboulé à la 77e minute pour sceller la victoire du Sénégal d'une superbe frappe du droit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Trois minutes plus tard, il a prouvé qu'il était également à l'aise dans les airs en surgissant pour placer une puissante tête qui a frôlé la transversale. Bref, Ibrahim Mbaye est le super-sub par excellence et fait plier les défenses dès qu'il rentre en jeu. Demandez aux Léopards : dans le choc face aux Lions en phase de groupes, Mbaye est à l'origine de l'égalisation de Sadio Mané après une frappe détournée quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Un atout majeur pour le Sénégal dans les chocs au sommet à venir.

Mamadou Sangaré, le combatif (23 ans, Mali)

Le milieu de terrain malien était attendu pour sa première participation à la CAN après un début de saison canon avec le RC Lens, et il n'a pas déçu. Véritable poison au coeur du jeu pour les adversaires du Mali, Sangaré s'est particulièrement illustré par sa combativité lors de la phase de groupes. Il est devenu le joueur avec le meilleur taux de duels remportés (30/40) par un milieu de terrain ayant disputé plus de 40 duels dans la compétition depuis 2010.

Une statistique qui explique notamment pourquoi les Maliens offrent toujours une opposition rugueuse à leurs adversaires, comme les Lions de l'Atlas en ont fait les frais. Lors du premier match face à la Zambie, Sangaré est aussi devenu le joueur qui a réussi le plus de dribbles (6) et de tacles (7) dans un match de la CAN depuis 2013. Un talent aux multiples facettes qui vole déjà très haut avec les Aigles.

Carlos Baleba, le polyvalent (22 ans, Cameroun)

Le Cameroun avait annoncé faire le pari de la jeunesse en laissant certains cadres au placard pour cette CAN 2025. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les jeunes présents dans l'effectif de David Pagou ont bel et bien pris le pouvoir et ils semblent inarrêtables au Maroc. On pourrait citer Christian Kofane, Junior Tchamadeu ou encore Danny Namaso... Mais comment ne pas parler de Carlos Baleba ?

Élu dans le 11 type de la phase de groupes par la CAF, il a aussi été désigné homme du match en huitièmes de finale face à l'Afrique du Sud après une prestation ultra-complète. Le milieu défensif est l'un des hommes forts du renouveau camerounais et ne se contente pas de dicter sa loi devant la défense, puisqu'il permet aussi à son équipe de se projeter en avant avec des passes vers le dernier tiers (6 contre l'Afrique du Sud). Un jeune Lion qui a les crocs et qui risque de donner des sueurs froides au Maroc en quarts de finale.

Ibrahim Maza, le créateur (20 ans, Algérie)

Surnommé « Mazadona » par les supporters algériens, Ibrahim Maza est la révélation des Fennecs dans cette Coupe d'Afrique. Auteur de deux buts et d'une passe décisive à ce stade, le milieu de terrain est le principal artisan de l'efficacité offensive des Algériens. Il est surtout le joueur qui a créé le plus d'occasions significatives (4) après des passes entre les lignes jusqu'à présent dans cette CAN 2025, le tout avec un jeu épuré de tous gestes superflus.

« Ce que je regarde toujours avec les joueurs d'Afrique du Nord, c'est leur propension à rester juste quand tout va bien, juge l'ancien attaquant camerounais Patrick Mboma. Maza est toujours juste, et ça, j'apprécie beaucoup et les Algériens aussi. » L'Algérie a trouvé son nouveau maestro, et elle en aura bien besoin pour faire plier le Nigeria en quarts.

Christ Inao Oulaï, le détonateur (19 ans, Côte d'Ivoire)

Appelé en sélection ivoirienne pour la première fois en novembre 2025, Christ Inao Oulaï n'a pas mis longtemps à s'imposer avec les Éléphants dans une équipe où la concurrence est pourtant féroce. Homme du match face au Gabon en phase de groupes, il a également réalisé un match plein contre le Burkina Faso en huitièmes. Complémentaire avec Ibrahim Sangaré et Franck Kessié au milieu, capable de se projeter vers le but et de servir en profondeur les fusées Yan Diomandé et Amad Diallo... Le milieu virevoltant est une arme de plus dans l'arsenal des champions en titre ivoiriens qui ont bien fait de rajeunir leurs rangs.

« C'est un régal de le voir jouer comme ça à ce niveau. Il est très intéressant à voir jouer, il est prometteur. Qu'il continue comme ça et il fera de grandes choses à l'avenir », juge Jean-Michaël Seri. « C'est un enfant, notre petit bébé. Il découvre, donc les cadres sont très bienveillants avec lui et lui parlent beaucoup. On lui dit qu'il a des qualités énormes et que s'il met les ingrédients, il fera une grosse carrière », a glissé de son côté Émerse Faé. Seule ombre au tableau : ses deux cartons jaunes, synonyme de suspension contre l'Égypte. Pour mieux revenir en demi-finales ?