Madagascar: CUA BNGRC - Opérations de drainage au site 25

8 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

La ville d'Antananarivo traverse une situation délicate après plusieurs jours de pluies continues. Selon les informations communiquées par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), en collaboration avec le BNGRC et les sapeurs-pompiers, sept maisons ont été détruites dans le village de Manjakamiadana, touchant les fokontany d'Ambavahadimitafo et de Miandrarivo.

À Ambavahadimitafo, 2 habitations se sont effondrées, tandis que 6 autres menacent de s'écrouler, laissant 13 familles sans abri, hébergées dans des tentes du BNGRC. À Miandrarivo, 5 maisons ont été détruites, affectant 11 familles accueillies dans des centres communautaires. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée, mais 72 personnes se retrouvent sans logement et une personne a été grièvement blessée.

Site d'hébergement. Face aux risques persistants, les autorités ont renforcé la mobilisation sur le terrain. « Des habitants ont été invités à quitter les zones à risque et à se réfugier dans des lieux plus sûrs »,

indique la CUA. Toutefois, il est précisé qu'« aucun nouveau site d'hébergement collectif ne sera ouvert en raison du contexte sanitaire lié à la variole ». Les opérations de drainage se poursuivent au site 25 ainsi qu'à Anosipatrana, Ilanivato, Namontana et Anosizato Atsinanana.

« Les interventions sont assurées conjointement par les sapeurs-pompiers et le BNGRC », a indiqué Andry Marius Rasedison, directeur de la gestion des risques et des catastrophes auprès de la CUA.

Selon le commandant Éric Ralaivaonoro, chef de corps des sapeurs-pompiers d'Antananarivo, entre le 31 décembre 2025 et aujourd'hui, « 6 personnes se sont noyées, 3 autres ont perdu la vie et 46 maisons, bâtiments et arbres se sont effondrés » à Antananarivo. Les équipes restent en alerte maximale et la population est invitée à « contacter le 118 ou les autorités locales en cas d'urgence », a-t-il conclu.

