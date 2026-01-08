Madagascar: CUA BNGRC - Opérations de drainage au site 25

La ville d'Antananarivo traverse une situation délicate après plusieurs jours de pluies continues. Selon les informations communiquées par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), en collaboration avec le BNGRC et les sapeurs-pompiers, sept maisons ont été détruites dans le village de Manjakamiadana, touchant les fokontany d'Ambavahadimitafo et de Miandrarivo.

À Ambavahadimitafo, 2 habitations se sont effondrées, tandis que 6 autres menacent de s'écrouler, laissant 13 familles sans abri, hébergées dans des tentes du BNGRC. À Miandrarivo, 5 maisons ont été détruites, affectant 11 familles accueillies dans des centres communautaires. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée, mais 72 personnes se retrouvent sans logement et une personne a été grièvement blessée.

Site d'hébergement. Face aux risques persistants, les autorités ont renforcé la mobilisation sur le terrain. « Des habitants ont été invités à quitter les zones à risque et à se réfugier dans des lieux plus sûrs »,

indique la CUA. Toutefois, il est précisé qu'« aucun nouveau site d'hébergement collectif ne sera ouvert en raison du contexte sanitaire lié à la variole ». Les opérations de drainage se poursuivent au site 25 ainsi qu'à Anosipatrana, Ilanivato, Namontana et Anosizato Atsinanana.

« Les interventions sont assurées conjointement par les sapeurs-pompiers et le BNGRC », a indiqué Andry Marius Rasedison, directeur de la gestion des risques et des catastrophes auprès de la CUA.

Selon le commandant Éric Ralaivaonoro, chef de corps des sapeurs-pompiers d'Antananarivo, entre le 31 décembre 2025 et aujourd'hui, « 6 personnes se sont noyées, 3 autres ont perdu la vie et 46 maisons, bâtiments et arbres se sont effondrés » à Antananarivo. Les équipes restent en alerte maximale et la population est invitée à « contacter le 118 ou les autorités locales en cas d'urgence », a-t-il conclu.